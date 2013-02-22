美国经济数据显示复苏迟滞 美联储宜维持刺激政策

资料图片：2012年10月，在纽约举办的一场招聘会上，求职者（右）与招聘方见面。 REUTERS/Mike Segar

* 一周初请失业金人数增加2万人

* 1月消费者物价连续第二个月持平

* 费城联邦储备银行制造业指数连续第二个月下降

* 成屋销售增长,供应量为1999年以来最低

路透华盛顿2月21日 - 美国周四公布的一系列经济数据显示复苏仍然迟滞,为美国联邦储备委员会(美联储,FED)维持货币刺激政策提供支持.周四公布的数据包括初请失业金人数,制造业活动数据,以及消费者物价.

美联储现每月购买850亿美元债券,并表示将一直买进,直到就业市场前景明显好转.不过官员对于这种做法是否正确的分歧越来越大.

"经济处于维持状态.不会大幅好转,达到可以让目前计划停止的程度,"道明证券资深分析师Millan Mulraine称.

劳工部公布,上周初请失业金人数增加2万人,经季节调整后达到36.2万人,补回前一周大部分降幅.

另一份报告显示,美国1月消费者物价连续第二个月与前月持平,因汽油价格下跌且食品价格维持平稳.

美国1月消费者物价指数(CPI)较上年同期上升1.6%,为7月来最小升幅.这暗示出美联储不会对通胀压力感到忧虑.

对就业增长乏力的担心,促使美联储去年启动无限量债券购买计划.

然而周三公布的美联储1月29-30日会议记录显示,有政策制定者感觉美联储或需在看到就业加速增长前就放缓或停止购买资产.

周四两位联储官员暗示支持收缩宽松举措,但另一位官员则认为有理由继续实施买债计划,直到今年下半年的后期.

图表 - 初请失业金人数:(link.reuters.com/xew34t)

图表 - 消费者物价:(link.reuters.com/guq93t)

图表 - 成屋销售:(link.reuters.com/cyc24t)

图表 - Markit PMI:(link.reuters.com/vat64t)

图表 - 东北部地区PMI: (link.reuters.com/dyq93t)

**制造业放缓**

制造业数据低迷.该行业曾支撑美国经济从2007-09年衰退中复苏.

费城联储2月制造业活动指数降至负12.5,为6月以来最低.该指数衡量大西洋沿岸中部地区工厂活动,1月降至负5.8.

该指数为负值意味着该地区制造业萎缩.调查涵盖地区包括宾州东部,新泽西州南部和特拉华州.

Markit衡量全国整体工厂活动的数据显示,2月制造业增长放缓,但仍接近九个月峰值.

"我们认为2013年初制造业活动将持续扩张,"摩根大通分析师Daniel Silver称.

初请失业金人数与工厂活动报告,连同欧洲方面的疲弱数据一并为美国股市带来压力.标准普尔500指数.SPX录得11月以来最大两日跌幅.

美国公债价格上扬;美元指数.DXY触及五个半月高位.

美国经济成长在第四季度骤然刹车,但去年全年增长2.2%.由于就业市场迟滞,经济产出受到需求不振的阻碍.

尽管工厂活动和就业数据疲软,但仍有理由对经济感到乐观.住房市场的复苏势头正在增强.

全美不动产协会(NAR)报告显示,美国1月成屋销售增长0.4%,房屋供应数量降至13年低位.房价中值较去年同期上涨12.3%.

房屋价值增长料会帮助支持消费者支出.

尽管扣除食品和能源的消费者物价指数上涨0.3%--为2011年5月迄今最大升幅,但其中多数反映的是服装和教育成本的大幅上升.

"1月是一个比较不利的月份,因为在新年初始会迎来很多提价..."苏格兰皇家银行分析师Omair Sharif称.

"我不认为核心CPI近期会保持增长的势头."(完)

(编译 洪曦; 审校 张涛)

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