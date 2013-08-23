美国初请失业金和制造业数据均表明经济回升步伐越发坚定

图为4月9日在美国丹佛举行的科罗拉多医院协会保健职业招聘会上，一名求职者与招聘方在谈话。 REUTERS/Rick Wilking

* 美国上周初请失业金人数增至33.6万人

* 四周均值降至六年低点

* 8月制造业活动创五个月高点

* 数据表明今年下半年经济转强

路透华盛顿8月22日 - 美国上周初请失业金人数守在近六年低点附近，且美国8月制造业活动亦上升，这均暗示经济复苏脚步越来越坚定。

劳动部周四公布数据显示，美国一周初请失业金人数增加1.3万人至33.6万，略高于分析师预期。

不过去除了每周波动性影响的初请失业金人数四周均值，则降至2007年11月来最低，这巩固了普遍共识，即美国今年下半年经济增速将加快，并暗示8月企业增聘人手的步伐会更强劲。

“该数据的趋势已表明了近期就业市场的改善。”摩根大通分析师Daniel Silver说道。

金融数据公司Markit公布，美国8月制造业采购经理人指数(PMI)初值升至53.9，为3月以来最高，该数字在50上方说明制造业活动处于扩张状态。

“希望8月新订单成长加快能够在未来几个月转化成产出强劲增长的势头，”Markit首席经济学家Chris Williamson表示。

美国经济近几月一直表现平平，部分是受到联邦预算削减的影响。

美国经济谘商会周四发布的7月经济领先指标上升0.6%，支撑了今年余下时间经济增长将加速的预期。

总体向好的数据推动美国股市小幅上涨。美国公债收益率几无变化。

查看美国失业金申领人数图表，请点选(link.reuters.com/xew34t)

查看Markit PMI初值图表，请点选(link.reuters.com/vat64t)

在考量缩减购债的大规模经济刺激措施之际，美国联邦储备委员会(美联储/FED)正密切关注就业市场。

美联储主席伯南克上月表示，美联储计划今年开始缩减购债规模。很多分析师预计联储将于9月开始缩减。

在这次失业金申领数据统计当周，美国劳工部也为编制月度就业报告调查了雇主，趋势数据显示8月雇佣活动可能上升。

初请失业金人数四周均值为33.05万人，较7月就业报告调查当周下滑约5%。7月新增就业岗位为16.2万，增长乏力。

但对于失业金申领报告能否准确预示雇佣活动情况，分析师保持谨慎。雇主目前的解雇员工速度似乎相当于衰退前水平，但招聘速度貌似自从春季以来就在放缓。

“解雇速度可能继续放慢，但也基本没有迹象表明公司越来越倾向于招聘，”苏格兰皇家银行的分析师在客户报告中表示。

失业金申领报告显示，截至8月10日的一周，续请失业金人数增加2.9万人至约300万人。(完)

(编译 朱晓军；审校 张涛)

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