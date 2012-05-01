美国制造业数据舒缓经济成长忧虑

* 制造业数据抵消近期经济放缓迹象

* 3月建筑支出小幅增长

* 通用汽车预计经济增强将提振美国汽车销售

* 3月小企业贷款下降

路透纽约5月1日电---美国4月制造业活动成长录得10个月来最高水准,减轻了有关经济在第二季开始时已失去动能的担忧.

美国供应管理协会(ISM)周二公布,4月制造业指数升至54.8,3月为53.4.4月数据高於市场预估的53.0,亦超过路透调查预估区间的高端.

指数若低於荣枯分水岭50,代表制造业活动出现萎缩;若高於50,则代表扩张.

"近来对经济的看法已从乐观转向悲观,这(数据)可以令我们回到中间,"富国北美外汇策略师Nick Bennenbroek表示."目前没有实质理由太担心美国经济走势."

制造业占美国经济活动的约12%,是美国经济从2007-2009年衰退中复苏的基石.

ISM就业分项指数4月也升至去年6月以来的高点57.3,前月为56.1.新订单分项指数录得一年以来的高点58.2,3月为54.5.

美国政府周五将公布非农就业数据,4月料新增17万个就业岗位,其中包括制造业料新增2.2万个.

ISM的全国报告与一些地区性报告形成对比,周一ISM公布的芝加哥采购经理人指数(PMI)4月大幅下滑.

这项ISM数据亦与近期其它数据的疲弱趋势相反.近期公布的数据暗示,美国经济在第二季初丧失了部分动能,凸显复苏步伐并不稳健.

Capital Economics资深美国经济学家Paul Dales在研究报告中称,"我们认为近期复苏更为稳固,但前景是否一片光明仍存疑."

欲浏览美国和全球制造业情况图表,请点选(link.reuters.com/jyx87s)

欲浏览美国建筑业支出情况,请点选(link.reuters.com/myx87s)

此前出炉的数据显示,中国4月官方制造业采购经理人指数(PMI)升至13个月高点,但略低於分析师预估.

经济中出现的振奋人心的迹象促使通用汽车(GM.N)上调美国整个汽车业今年的销量预估,尽管该公司报告称其4月新车销量小幅下滑.

"随着时间推移,制造业的力道以及强劲的零售销售将引致就业岗位增加,"通用汽车销售主管Don Johnson在声明中称,"这将帮助更多消费者摆脱经济衰退的困扰."

福特汽车周二亦报告称4月汽车销量下降,但通用和福特均表示,销量下滑是由於日历因素,今年4月比上年同期少三个销售日.

美国经济第一季环比增长年率为2.2%,增速低於上季的3%.

周二公布的另一项数据显示,3月建筑支出略微增长,公共项目投资降至五年低点.

美国商务部公布,美国3月建筑支出仅增长0.1%,年率为8,080.7亿美元,2月修正後为下降1.4%.接受路透调查的分析师之前预估为增长0.5%.

周二的数据推动美国股市走高,指标股指.SPX盘中一度上扬约1%.数据亦帮助美元兑欧元从一个月低位回升,而美国公债价格下跌.

市场一直在猜测美联储是否会祭出第三轮买债计划,以压低长期利率并帮助提振经济.两位美联储官员周二就进一步放松政策的必要性发表迥异言论,凸显联储内部的分歧巨大.

另外,根据汤森路透/PayNet小企业贷款指数,美国3月小企业贷款连续第三个月下降.小企业是促进就业的主要因素.(完)

--编译 洪曦/张荻/王兴亚;审校 张涛

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