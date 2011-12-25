美国11月消费者和企业支出均暗示经济增长将放缓

汇市一周综述：美元一改颓势节节攀升 欧元暗淡失色
路透北京2月10日 - 本周美元表现强势，特朗普宣布即将公布一项自里根时代以来最具雄心的税改计划，提振市场对美国经济前景的看法，带动美元节节攀升，美元指数牢牢站稳在100上方。目前市场焦点转向特朗普和日本首相安倍晋三的会晤。美元多头担心特朗普会否重申反对强势美元，因此市场将高度关注双方会晤将在多大程度上谈及汇率政策。
* 个人支出和个人所得增长0.1%
* 耐久财(耐用品)订单增加3.8%
* 企业支出指标连续第二个月下滑
* 新屋销售年率触及七个月高位,供应减少
路透华盛顿12月23日电---美国11月消费者支出不振,企业支出指标则连续第二个月下滑,表明美国经济失去了一些近期的动能.
周五疲弱的消费和工厂数据公布後,一些分析师调降了第四季经济增长预估.但很多人依然预期产出将以超过3%的环比年率扩张,高於7-9月当季的1.8%.
"美国经济这个季度开局稳健,但在11月似乎有点降温.这个季度的经济增长仍将强劲,但受欧洲局势影响,2012年上半年将放缓,"宾洲Moody's Analytics的资深经济分析师Ryan Sweet称.
美国商务部公布,11月个人支出小增0.1%,增幅持平於10月.分析师原预估将增长0.3%.
11月经通胀调整後的个人支出增长0.2%,亦持平於10月水准.
商务部还公布,11月扣除飞机的非国防资本财订单下滑1.2%,10月为减少0.9%.
所谓核心资本财的出货量连续第三个月减少.这表明企业支出可能自第三季15.7%的增幅大幅放缓.
分析师表示,围绕美国国内财政政策和欧债危机的不确定性,导致企业在支出方面变得愈发谨慎.
美国消费者虽有能力保持支出不坠,但收入却保持疲软,亦对明年初的美国经济增长构成潜在拖累.
"就企业扩张和资本设备而言,没人愿意难为自己,因为现在大环境很危险,欧洲和中国方面仍存在诸多风险",纽约ITG Investment Research的资深分析师Steve Blitz称.
不过,在全球需求放缓的情况下,美国经济继续展现韧性.11月耐久财(耐用品)总体新订单跳增3.8%,10月为持平.
11月扣除运输的耐久财订单增加0.3%,10月为增加1.5%.未交货订单数量增加,工厂存货没有大幅累积,表明制造业活动将继续扩张.
另外有房屋市场数据显示楼市出现试探性反弹,这亦将扶助经济增长.
华尔街投资者关注这些经济数据中的正面信息,连续第四日推高美股.
标准普尔500指数.SPX年内迄今表现转为上涨.长期美国公债价格大幅走挫,美元则基本全线持平.
浏览个人支出数据图表,请点选以下炼结:(link.reuters.com/weg75s)
浏览耐久财数据图表,请点选以下炼结:(link.reuters.com/zeg75s)
浏览新屋销售数据图表,请点选以下炼结:(link.reuters.com/zug75s)
**个人所得几未成长**
消费者支出数据疲弱,与传统购物旺季起点--黑色星期五的强劲销售数据呈现明显反差.部分零售业者被迫提供大幅折扣以刺激购物者消费.
"零售业促销不断,消费者则很斤斤计较."百思买(BBY.N)执行长Brian Dunn在上周的一场电话会议上表示.
美国11月个人所得成长0.1%,为8月以来最疲软的表现,因薪资下滑.可支配收入则是持平.
劳动市场转强为所得加速成长稍微带来一些希望,但分析师多表示,从这份报告来看,新年初始的消费情况料不佳.
"实质所得未见成长令人质疑明年第一季的经济景况."北卡罗莱纳州富国证券的资深分析师Mark Vitner表示.
**房市展现活力**
尽管家庭消费可能不甚强劲,但他们开始表现出的购房意愿升高.11月独户房屋的新屋销售成长1.6%,经季节调整後的销售年率为31.5万户.
这创下了七个月以来的新高.此外,当月房屋供给降至五年半来低点,更是房市出现复苏萌芽的迹象.
本周数据显示,成屋销售上升,房屋开工骤增,但能否有进一步的发展则取决於家庭财务的健全程度.
消费者已经通过减少储蓄来支撑支出.储蓄率从3.6%降至上月的3.5%;储蓄率的计算为可支配所得用於储蓄的比率.
从好的一面来看,该报告证实通胀正在趋缓,这应会有助於支撑支出.此外薪资税减免措施以及长期失业者福利均获得暂时展延,应该也会带来帮助.
上月个人消费支出(PCE)物价指数持平,10月时为下滑0.1%,在截至11月为止的一年内,PCE物价指数则是上涨2.5%,创下4月以来最小增幅.
剔除食品及能源的PCE核心物价指数上月上涨0.1%,与10月涨幅相同,年增率则为1.7%,亦持平於10月水平.(完)
--编译/审校 白云/张明钧
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