综述：美国多项数据疲弱显示第二季经济放缓

* 大西洋沿岸中部地区5月制造业活动萎缩

* 上周初请失业金人数激增

* 4月房屋开工降幅大于预期

* 通胀数据体现经济需求趋疲

路透华盛顿5月16日 - 美国经济显现第二季成长放缓的最新迹象，大西洋沿岸中部地区制造业活动萎缩，且房屋开工下降明显。

周四公布的其他数据显示，上周初请失业金人数激增且基础通胀下滑，通胀下滑或说明需求疲弱。

“我们看到第二季伊始经济成长疲软，”北卡罗来纳州夏洛特的富国银行分析师Sam Bullard表示。

数据可能引发对政府节支措施和欧元区衰退影响的担忧。

这也可能让美国联邦储备委员会(美联储)承受更多维持印钞以支撑经济的压力。

费城联邦储备银行公布，大西洋沿岸中部地区5月制造业活动指数降至负5.2。指数为负表示行业萎缩。

新订单和就业分项指数下滑对该指数构成拖累。该指数涵盖宾夕法尼亚东部、新泽西南部和特拉华州的制造业。

这份报告印证了近期相关迹象，即3月和4月制造业出现的疲态延续到5月。

“我们没有走出近期的疲态，”纽约RBC Capital Markets分析师JacobOubina表示，“还在原地踏步。”

走过去年第四季的低谷期后，美国经济成长在第一季回升，但4-6月期间的扩张势头或许更显乏力，因为美国政府力争削减预算赤字，影响到消费者和企业。

联邦政府1月时实施增税，并在3月开始全面削减预算。在沃尔玛的一份报告中可以看出消费疲弱的迹象。报告称沃尔玛第一季美国同店销售下降1.4%。

数据给美国股价带来下行压力，同时也推低了美国公债收益率，美元指数则趋弱。

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(link.reuters.com/xew34t)

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(link.reuters.com/duq93t)

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(link.reuters.com/guq93t)

**房屋开工放缓**

美国商务部在另一份报告中表示，4月房屋开工降幅大于预期，下降16.5%，年率为85.3万户。

然而，建筑许可增长为分析师的预期提供支撑，即今年楼市将对经济复苏作出贡献。此外，房屋开工之所以大幅下降，主要是因不稳定的多户家庭房屋开工锐减所致。

另外，劳工部公布的一份报告显示，4月汽油成本大跌，致使美国消费者物价创下逾四年来的最大跌幅。

4月CPI较前月下降0.4%，降幅为2008年12月以来最大。分析师原预计为微降0.2%。

4月CPI较上年同期增长1.1%，远低于美联储2%的通胀目标。

汽油价格大跌8.1%，创下2008年12月以来最大跌幅。

不过，物价指数的疲态延续到了扣除能源和食品价格的核心CPI当中。核心CPI较较前月上涨0.1%，较上年同期仅上涨1.7%，此为2011年6月以来最小同比涨幅。

“若美国核心CPI在未来几个月进一步下降，或许会让部分美联储官员对极低的通胀或甚至通缩感到担忧，”Capital Economics的分析师Paul Dales表示。通缩意味着物价和薪资呈螺旋式下降，这是决策者难以应对的问题。

通胀处于低位，主要是因为就业市场疲弱，这又对薪资和支出构成打压。

上周美国初请失业金人数增速为六个月来最快，不过分析师称，一周的数据不足以破坏就业市场缓慢而稳定的复苏状况。

Vining Sparks的首席经济策略师Craig Dismuke称，“如果再过一或两周看到初请失业金人数超过35万人，也许就会更令人担心了。”(完)

(编译 王翔琼; 审校 白云/戴素萍/于春红)

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