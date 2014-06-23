美国公布强劲数据后美元表现不一 澳元和新西兰元跳升

路透纽约6月23日 - 对中国经济前景的乐观情绪周一带动澳元、新西兰元和加元走强，而欧元走势挣扎，因此前欧元区公布的企业景气调查结果疲弱。

美国公布的5月成屋销售数据强于预期，为美元较长期前景再添亮色，不过一些分析师仍在等待更多确认，以巩固美国收紧货币政策倾向。

“我认为至少短期内我们很可能陷于区间交投，”道明证券首席外汇策略师Shaun Osborne表示。

“整体而言，我们普遍更看好美元前景。但鉴于美联储近期言论，我们需要再多看一些数据，才能真正确定政策方向，”他表示。

汇丰(HSBC)周一公布“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”，6月PMI初值数据续升至50.8，创下去年11月以来最高，且为今年首度回升至荣枯线上方。

中国制造业对全球经济成长前景和一系列商品需求至关重要。

数据扶助澳元兑美元升至两个月高位，因中国是澳洲最大出口市场。澳元兑美元一度高见0.9445美元，之后回落至0.9412美元。

加元兑美元延续上周五加拿大公布意外高通胀和强劲零售销售数据后的升势，数据令加拿大央行维持宽松货币政策立场的可能性降低。

满地可银行驻伦敦欧洲汇市策略部门主管Stephen Gallo表示，在上周通胀数据公布后，出现对加元的轧空行情。过去一年市场普遍看空加元。

加元兑美元纽约尾盘报1.0726加元，盘中高见1.0717加元。新西兰元兑美元升0.13%，至0.8707美元。

**德国和法国PMI下滑**

德国、法国和欧元区整体采购经理(PMI)指数均低于预期，欧元兑美元持稳在1.3599美元。

不过趋势还是一样，欧洲最大经济体德国经济成长强劲，而其他邻国的经济表现则继续艰难。

欧洲央行(ECB)总裁德拉吉表示，大规模的资产购买计划是央行手中的一系列工具之一，但央行暂时还是关注于最新祭出的刺激举措。当被问到欧洲央行会在什么情况下开始购买资产，以让银行拥有更多可供放贷的资金--即所谓的量化宽松时，德拉吉回答道，“如果中期通胀预期恶化的话。”

美元兑日圆跌0.18%，报101.88日圆。

今日 上日 当日 今年以来 2013年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 EUR= 1.3603 1.3599 +0.03 -1.03 1.3745

美元/日圆 JPY= 101.93 102.06 -0.13 -3.20 105.30

欧元/日圆 EURJPY= 138.66 138.82 -0.12 -4.13 144.63

美元/瑞郎 CHF= 0.8941 0.8951 -0.11 +0.15 0.8928

英镑/美元 GBP= 1.7025 1.7010 +0.09 +2.83 1.6556

美元/加元 CAD= 1.0727 1.0757 -0.28 +1.01 1.0620

澳元/美元 AUD= 0.9419 0.9386 +0.35 +5.68 0.8913

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.2164 1.2173 -0.07 -0.87 1.2271

欧元/英镑 EURGBP= 0.7989 0.7991 -0.03 -3.71 0.8297

新西兰元/美元 NZD= 0.8708 0.8696 +0.14 +6.12 0.8206

美元/挪威克朗 NOK= 6.1061 6.1145 -0.14 +0.66 6.0663

欧元/挪威克朗 EURNOK= 8.3091 8.3186 -0.11 -0.35 8.3387

美元/瑞典克朗 SEK= 6.6918 6.7088 -0.25 +3.96 6.4367

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.1037 9.1346 -0.34 +2.90 8.8474

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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