美国8月耐用品订单骤降 但初请失业金数据良好

专访：中国央行独立性应加强 广义信贷可作为货币政策目标--专家
路透北京2月15日 - 随着影子银行体系的迅速扩张，中国金融体系正被分割为传统的银行部门和非银行金融部门。浙商银行首席经济学家殷剑峰称，中国在短期内无法解决上述问题，因此迫切需要改革金融监管架构，如提升央行地位并加强其独立性；同时，当前新增信用扩张更多依靠影子银行，因此应将广义信贷作为货币政策中介目标，并强化对其监测。
* 耐久财订单遭遇经济衰退以来最大跌幅
* 扣除运输的订单亦下滑,但降幅较小
* 上周初请失业金人数降至两个月低点
* 旱情损及第二季GDP;成屋待完成销售下滑
路透华盛顿9月27日电---美国8月耐久财(耐用品)订单大幅减少,暗示经济复苏的主要引擎--制造业正在停摆,不过报告显示初请失业金人数降低,令人对就业市场寄予希望.
商务部周四公布报告显示,虽然飞机和汽车需求疲弱是订单减少的主因,但突显美国财政政策不确定性、欧债危机以及中国经济放缓正在造成伤害.
"财政悬崖方面的不确定性必然引发观望态度,严重影响到数据,"RBS分析师Omair Sharif说道.
商务部称耐久财订单大减13.2%,为2009年1月以来最大跌幅.下滑主要反映在飞机及汽车需求疲弱,运输订单就下滑了34.9%.飞机制造商波音称8月仅有一架飞机的订单,7月时为260架.
不过,订单下滑现象出现在多个耐久项目上.扣除运输项目的耐久财订单减少1.6%,连续第三个月下跌,这种下滑现象与其他数据同时显示制造业正在明显降温.
路透分析师原预估耐久财订单料下滑5%,扣除运输项目的订单料小幅增加.
未完成订单跌幅为2009年12月以来最大,显示未来数月制造业活动疲弱.
"制造业活动在年底之前可能处境艰困的看法,继续增强,"纽约RDQ Economics分析师John Ryding说.
更加凸显经济疲弱的是,美国政府修正了第二季经济成长环比年率,从先前的成长1.7%降至仅成长1.3%,主要是反映中西部乾旱对农产品库存的影响.
库存数据导致第二季GDP增幅减少近0.5个百分点.但分析师预计,第三季情况将逆转.
8月耐久财库存创纪录新高,促使Macroeconomic Advisers分析师上调第三季GDP增长率预估0.1个百分点,至1.8%.
曾经在美国经济中表现相对不错的楼市也传出坏消息.另有数据显示,8月成屋购买合约数量下降,与近来一直显示房屋市场活动升温的其他数据形成鲜明对比.
但并非所有周四公布的消息都是黯淡的.
劳工部周四公布,上周初请失业金人数较前一周减少2.6万,至35.9万人的两个月低点;一周初请失业金人数四周均值为37.4万人,低於上周修正值378.85,为连续五周增长後的首次下滑.
华尔街投资者摆脱喜忧参半的经济数据,在股市连跌五日後出手买入.美国公债价格因投资者在近期上涨後了结获利而下跌,美元兑一篮子货币几无变动.
**担忧财政政策**
分析师称,尽管上周初请失业金人数下滑,不过劳动力市场疲弱状况料仍将维持一段时间,因人们担忧美国政府在明年1月调高税收和大幅削减公共开支,以及全球经济成长放缓.
"今天的报告表明,美国联邦储备委员会(美联储,FED)将会在相当长的时间内维持极为宽松的货币政策,以尽力刺激需求和就业增长,"富国证券资深分析师Sam Bullard说.(完)
--编译 孙茉莉/李婷仪/肖群英;审校 张涛/徐文焰
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