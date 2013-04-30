美国通胀下降 美联储提早减少购债热情降温

* 美国关键的通胀指标降至三年半低点

* 通胀下降，强化美联储将继续购债的看法

* 美联储本周料决定维持850亿美元的债券购买规模

路透华盛顿4月29日 - 美国一项关键的通胀指标在3月下降，这将鼓励美联储官员在2013年大部分时间继续积极购买债券，冷却他们对提早缩减购债计划的热情。

美联储希望在降低失业率的同时，将通胀率维持在2%的目标水准附近。但周一公布的数据显示，物价却在朝着事与愿违的方向发展。

美联储看重的消费物价指标--个人消费支出(PCE)物价指数3月按年升幅降至1.0%，为三年半以来最小升幅,2月为1.3%。

“这成为又一股推动美联储继续购债的力量，今年看来不会缩减(债券购买规模)了,”巴克莱资本纽约的首席美国经济分析师Dean Maki说。

另一方面，他认为，要让美联储认真考虑提高购债规模，则需要有经济增长趋弱的证据且就业市场疲软导致更加普遍的通缩预期。

目前美联储每月购买850亿美元较长期的美国公债以及抵押贷款支持债券(MBS)。预计美联储周三结束会议时将决定保持这个购债速度。会议决定声明定于1800GMT公布。

近几周大宗商品价格下跌，不过美联储力图忽略能源和食品价格的短期波动，侧重关注核心通胀率的趋势。

但核心PCE物价指数也趋于疲弱。3月该指数增幅降至1.1%的两年最低，2月为增长1.3%。

“2012年3月核心PCE物价指数增幅曾短暂触及美联储2%的目标，为2008年来首见，但那以后到现在的一年里已经跌去近1个百分点...”摩根士丹利Ted Wieseman称。

“加上第二季经济增长前景低迷，美联储在通胀方面的任务越来越难以达标，我们认为这消除了提前减弱量化宽松力度的风险。”

**通胀预期稳定**

根据会议纪录，在美联储上次于3月底举行的会议上，一些官员相信美国经济成长改善，有理由在未来几个月逐步放慢买债脚步。

但本月稍早公布的3月就业报告疲弱，加上有其他经济趋疲的迹象，使得其可能性降低。价格的下跌支撑了这样的看法。

“核心和整体通胀率目前约较美联储2%长期目标低了约100个基点(1个百分点)，” MKM Partners LLC首席分析师Michael Darda表示。

“由于失业率仍比美联储认为的长期可持续水准高出约200个基点，有关美联储放慢买债脚步的言论将消散，即便宏观数据改善。”

美国3月失业率为7.6%，美联储官员认为，在薪资压力升高到足以有推升通胀之虞前，失业率可望降至5.2-6%。

美联储2%通胀目标是由PCE物价指数来衡量，而不是更为普遍的消费者物价指数(CPI)。3月时CPI较上年同期成长1.5%；核心CPI则年增1.9%。

PCE物价指数和CPI之间的差异对政策制定者或有影响，因为美国财政部所发行的通膨保值债券(TIPS)则是按照CPI计算得出的，而美联储则是以TIPS来衡量未来的通胀预期。

美联储将需确认由PCE物价指数所得出的较低通胀率，正引发广泛的低物价预期，之后才会考虑到可能会有通缩趋势，而这将使得提高买债规模有所依据。

这种情况尚未发生。10年期TIPS和普通美国公债之间的均衡利差( break-even spread)周一下午为2.35%，较上周尾段几无变动。(完)

(编译 白云/程琳/戴素萍；审校 张荻)

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