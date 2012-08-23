美国制造业PMI温和成长 指向经济缓慢复苏

分析：欧洲银行业苦熬数年 低利率隧道尽头终于在望
路透法兰克福/巴黎2月17日 - 在2016年，因超低利率而受尽苦头的欧洲大型银行业者比前一年更多，但随着借贷成本升势有可能从美国扩散到欧洲，欧洲银行业者可能很快就要告别最黑暗时刻。
* 美国上周初请失业金人数增加4,000人
* 8月Markit制造业PMI初值显示制造业微弱增长
* 7月新屋销售增长3.6%
路透华盛顿8月23日电---8月美国制造业加快扩张,表明该国经济正抗御全球经济寒潮,不过上周初请失业金人数上升,指向就业市场依然低迷.
金融信息提供商Markit周四宣布,美国8月制造业采购经理人指数(PMI)初值为51.9,高於市场预估的51.2.7月终值为51.4.该读数高於50预示制造业扩张.
但这仍是制造业在最近三年最疲弱的成长,巩固了有关下半年美国经济将加速扩张,但步伐仍然蹒跚的观点.
"美国经济正缓慢转折,"Louis Capital Markets全球研究主管Robbert Van Batenburg说.
尽管美国商品的海外需求不振,8月制造业PMI仍上升,并超越预期.
不过制造业的温和改善仍不足以打消投资者对美国联邦储备委员会(美联储)祭出更多货币刺激措施的预期.美国公债价格上涨,但在全球经济进一步疲软的讯号打压下,美股下跌.
许多分析师认为,美联储可能最快在9月12-13日的下次会议中公布一项新的债券购买计划,以刺激经济增长.不过若本月就业情况有所改善,或将降低该计划出炉的可能性.
浏览Markit PMI数据相关图表,请点选:(link.reuters.com/ruk79s)
浏览初请失业金数据图表,请点选:(link.reuters.com/dyz22t)
浏览新屋销售图表,请点选:(link.reuters.com/pab32t)
初请失业金人数数据暗示,雇主对增聘人手仍保持谨慎.
美国劳工部周四公布,8月18日当周经季节调整的初请失业金人数增长4,000人,至37.2万人.
"初请失业金人数继续表明...就业市场疲弱."Rockwell Global Capital分析师Peter Cardillo,"数据还为美联储出台进一步刺激措施支持经济提供了更多理由."
不过Cardillo与其他分析师指出,就业市场复苏迟缓并不一定意味着,联储会马上出手.
美国政府将於9月7日公布8月非农就业报告,联储将对其仔细审视,寻找经济状况改善的迹象.
此外美国商务部称,7月新屋销售微增;联邦住房金融局数据的数据则显示,6月房价上涨.
"我们正朝着正确的方向前进,不过步履缓慢."D.A. Davidson & Co.市场分析师Fred Dickson指出.(完)
--编译 肖群英/徐文焰;审校 吴云凌
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