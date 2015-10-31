综述：美国个人收入和支出增长疲弱 12月升息前景蒙阴

图为美国阿肯色州Bentonville一家沃尔玛便利店内的顾客在挑选商品。 REUTERS/Rick Wilking

路透华盛顿10月30日 - 美国9月消费者支出录得八个月来最小涨幅，因个人所得几无增长，表明国内需求在近期大幅增长后有所降温。

美国商务部的数据以及周五美国劳工部的另外一份报告都显示，通胀压力疲弱，无法为美国联邦储备委员会(FED/美联储)今年底升息提供理据。

美联储决策者在本周会议后明确提及会在12月会议上评估升息是否合适，使12月升息的成为可能。美国的指标隔夜利率自2008年12月来一直处于近零水平。

“当个人所得、消费支出和通胀都趋弱的时候，美联储很难为升息找到理由，12月升息的可能性比数据发布前减弱，”FTN Financial经济学家Jay Morelock称。

占美国经济活动的逾三分之二的消费者支出上个月仅微升0.1%，8月涨幅为0.4%。9月的消费者支出数据包含在周四发布的第三季国内生产总值(GDP)报告中。

第三季消费者支出按年急增3.2%，扶助第三季经济增长1.5%，过去两个季度消费支出均增长逾3%。

第三季的经济增长受制于企业消减过剩库存的努力、美元走强以及能源公司减少开支。

美国股市小幅走低，美国长期公债价格上涨，美元兑一篮子货币下滑。

**通胀疲弱**

9月经通胀调整后的消费者支出增长0.2%，8月增幅为0.4%，表明消费将在今年剩余时间内持续支撑经济。

另外一份报告也支撑这一观点。数据显示，10月密歇根大学消费者信心指数较9月反弹，但在个人所得未能显着提高的情况下，消费者支出不可能像第二季和第三季那样大幅增长。

上月个人所得仅小涨0.1%，因薪资下滑，特别是制造业的薪资，8月个人所得增长0.4%。

“消费者支出大幅增加需要个人所得强劲增长来支撑，”BMO Capital Markets高级经济学家Jennifer Lee称。

因为消费支出增长乏力，上月通胀也很疲弱，消费者物价指数下滑0.1%，为自1月以来首次下滑，8月为持平。

截至9月的12个月内，个人消费支出(PCE)物价指数增长0.2%，是自4月以来的最小增幅，8月增长0.3%。

扣除食品和能源的核心物价指数连续第五个月增长0.1%，在截至9月的12个月里增长1.3%，与8月增幅一致。

通胀率持续低于美联储2%的目标，劳工部报告显示，一项评估劳动力成本的最广泛指标－就业成本指数第三季增长0.6%，第二季增长0.2%。

截至9月的12个月，劳动力成本持稳在2.0%，低于3%的临界值，经济学家认为，要使通胀接近美联储的目标，就业成本指数需达到3%。

“我们仍处于一个薪酬温和增长的环境里，这暗示短期内通胀率不太可能加速提升，”Naroff Economic Advisers首席经济学家Joel Naroff称。

“劳动力市场供应可能吃紧，但企业看似并不急于提高薪酬。”