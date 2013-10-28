美国制造业和楼市数据显示经济成长尽显疲态

图为美国摩托罗拉Flextronics工厂，工人们在生产线上组装手机。 REUTERS/Mike Stone

* 制造业产出微升0.1%

* 成屋待完成销售指数暴跌

* 利率升高料在拖累经济

路透华盛顿10月28日 -美国9月制造业产出几乎没有增长，成屋待完成销售指数也创下将近三年半以来最大降幅，进一步表明美国经济成长动能在第三季末出现消退。

周一公布的数据显示，即便在10月初美国政府部分关门之前，经济活动已现疲态。而为期16天的政府关停也料将拖累第四季的经济成长。

“经济似乎正在失去动能，因抵押贷款利率升高损及房屋市场，政府的消极政策也可能冲击其它经济领域，”NaroffEconomic Advisers首席经济学家Joel Naroff说。

美联储表示，9月制造业产出较上月小增0.1%，8月为增长0.5%。

电脑及电子产品生产下降0.5%，抑制了制造业产出。汽车及部件产出虽增长2.0%，但较8月录得的5.2%大幅放缓。

另外，全美不动产协会(NAR)公布，美国9月成屋待完成销售指数较上月下降5.6%，至去年12月来最低水准。9月创下2010年5月以来最大单月跌幅。

该指数目前已经连续四个月下滑。9月房屋转售下降，房地产经纪人认为，房屋转售已经在7月和8月触顶。

渣打银行驻纽约的美国分析师ThomasCosterg表示，美联储或将很快缩减购债计划的预期导致利率在夏季大涨，似乎阻碍了经济成长。

“这将促使美联储在下次暗示何时缩减刺激时变得更加谨慎，”他说。

据房贷美，30年期固息抵押贷款利率平均水平在9月份升至4.49%，5月时平均为3.54%。但美联储9月中旬意外决定不缩减购债规模且经济数据疲弱，后来该利率已经下降。

由于华盛顿仍需就预算达成共识，财政政策方面的不确定性也可能继续阻碍经济成长，使得美联储不太可能急于开始缩减购债。

工业产出图表：link.reuters.com/cyz24v

**国内及全球需求低迷**

虽然制造业仅占美国经济活动的12%左右，但它是拉动美国经济摆脱2007-09年衰退的主要动力。

第三季制造业产出增长1.2%，前一季为下降0.1%。分析师预期10月制造业放缓，因联邦政府部分关门损害了企业信心。

疲弱的制造业数据与相当乐观的企业调查结果形成对比。例如，供应管理协会(ISM)公布的一项备受关注的指数自5月收缩以来一直不断上升。

“我们倾向于关注制造业生产等实际活动指标，而不是调查结果。在本轮复苏中，调查结果曾发出几次不实信号，”花旗集团的分析师PeterD'Antonio表示。

“疲弱的制造业产出反映出国外需求不振，几无建立库存的必要性，以及上半年需求普遍放缓。”

尽管制造业产出低迷，但公用事业产出反弹提振总体工业生产增长0.6%，创出2月以来的最大增幅。

上月工业产能利用率从8月的77.9%升至78.3%，为2008年7月以来的最高水平。(完)

(编译/审校 郑茵/王兴亚/张涛/李爽)

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