科技股推高标普500和Nasdaq指数 迪士尼引发媒体股被抛售

路透8月5日 - 美国股市周三收盘涨跌互现，标普500指数和Nasdaq综合指数在连跌三日后上扬，受助于科技股升势，道指微幅下跌，受迪士尼录得近七年来最大单日跌幅拖累。

大型科技股谷歌(GOOGL.O)和Facebook (FB.O)上扬，带领科技股攀升。苹果(AAPL.O)上涨0.7%，报115.40美元，在过去12个交易中仅第二日上升。标普科技股指数.SPLRCT 劲涨1%，为三周来最好表现的一日。

“这是板块轮动转向科技股，因为科技企业盈利预期改善，”Stifel, Nicolaus & Co投资组合经理Chad Morganlander表示。

汤森路透I/B/E/S最新数据显示，在标普500指数成份股中，科技企业第二季盈利增长料为5.3%，高于7月1日时预期的上升2.1%。

不过，Morganlander说，股市上涨“是昨日股市面临巨大压力后的温和反弹”。Morganlander指出，中国经济增长放缓对股市，特别是商品相关板块，持续构成阻力。

迪士尼(DIS.N)劲跌9.2%，报110.53美元，为2008年12月1日来最大单日跌幅，此前该公司下调其有线网络分支的盈利预估，引发媒体股下挫。

Comcast (CMCSA.O)挫跌4.7%，Discovery Communications (DISCA.O)惨跌12.1%，21世纪福斯(福克斯)(FOXA.O)急跌7%。从年初迄今，迪士尼仍上涨17.3%，标普500指数同期录得2%的升幅。

“过去几个月迪士尼录得巨大升幅，股价回落应该不会令人意外，”Morganlander说。

道琼工业指数.DJI小跌10.22点，或0.06%，至17,540.47点；标准普尔500指数.SPX升6.52点，或0.31%，至2,099.84点；Nasdaq指数.IXIC上扬34.40点，或0.67%，至5,139.95点。

尽管标普500指数上涨，但纽约证交所下跌家数略多于上涨家数，分别为1,542和1,518；Nasdaq市场，上涨股和下跌股家数分别为1,606和1,203。

美国民间就业岗位增长7月放缓，但服务业活动急增至近10年来最高水平，表明经济增长动能强劲，加大了美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内升息的可能性。交易商关注周五美国政府将公布的非农就业报告，从中寻找美联储下一步行动的线索。

First Solar (FSLR.O)跳涨16.7%，报51.92美元，此前公司公布的季度营收和获利大幅上升，且公布的全年财测优于分析师预期。

美国第二大天然气生产商Chesapeake Energy (CHK.N)崩跌12.1%，报7.03美元，因投资者担心该公司面临的巨大债务和支出问题。

有54只标普500指数成份股触及52周新高，31只触及新低；有135只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，107只触及新低。

根据BATS提供的交易所数据，美国各股票交易平台总计成交约72亿股，之前五日成交均值为67.8亿股。(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)

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