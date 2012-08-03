美国初请失业金人数增加凸显经济活动趋弱

资料图片 在5月7日于纽约举办的一场招聘会上，求职者在与招聘方交谈。摄影： REUTERS/Eduardo Munoz

* 上周初请失业金人数增加8,000人

* 初请失业金人数四周均值降至四个月低点

* 7月企业计划裁员人数再度下滑

* 6月工厂订单减少0.5%

路透华盛顿8月2日电---美国上周初请失业金人数上升,制造商6月订单意外下滑,暗示经济摆脱疲软境况路途艰难.

近几个月经济失去动力,受累于对税收增加和政府明年大幅减支的担忧,以及欧债危机的持续不退.工厂活动已有所降温,就业增长亦急刹车.

"数据在很多方面都令人失望.没有太多的亮点,"IHS Global Insight分析师Paul Edelstein说.

美联储(FED)周三暗示愿意进一步放宽货币政策,并指出今年上半年经济活动已放缓,同时失业水平仍高居不下.许多分析师预期美联储将在9月推出第三轮债券购买计划,即量化宽松政策.

预计周五非农就业报告将显示,7月非农就业岗位增加10万个,超出6月的增加8万个.

这个预估高於第二季7.5万的月均增幅,但远低於第一季的22.6万个.

最新初请失业金数据没有包含在7月非农就业报告中.

劳工部周四公布,7月28日当周初请失业金人数增加8,000人,至36.5万人,低於分析师预估的37万.

增幅较小或许反映出季节性扭曲因素,因汽车商为了年度机械整备而暂时停产,导致7月请领失业金数据大幅波动.

而政府所用模型在调整季节性因素时,不能很好的预测暂时停产的时间,另外部分汽车商7月还是在继续生产.

"我们倾向於对7月数据持保留态度,要再等几周以更好地了解初请失业金数据的基本趋势,"苏格兰皇家银行分析师Guy Berger表示.

劳工部的一位官员表示,上周是汽车制造业季节性裁员影响季节性预期形成的最後一周.

美国一周初请失业金人数四周均值下降2,750人,至36.55万人,为四个月最低水平.该指标是衡量就业市场趋势的更好指标.

浏览初请失业金数据图表,请点选:(link.reuters.com/xar79s)

浏览美国企业计划裁员图表,请点选:(link.reuters.com/far79s)

**工厂活动丧失动力**

美国6月工厂订单减少0.5%,因为市场对汽车、机械和电脑等一系列商品的需求下滑,凸显美国经济的疲弱状态.该指标上月为增加0.5%.

商务部的报告是制造业活动趋疲的最新迹象.

供应管理协会(ISM)周三表示,7月制造业活动连续第二个月萎缩.

美国金融市场对数据几无反应.美股下滑,因欧洲央行总裁德拉吉讲话令希望尽快采取行动来遏制欧债危机的投资者感到失望.

美国公债价格上涨,美元兑一篮子货币亦上扬.

而第三份报告则显示,美国企业7月计划裁员数字连续第二个月下降,尽管金融业的裁员还在持续,分析师提醒,通常来说夏季裁员速度迟缓,因此目前的情况可能是短暂的.

就业谘询公司Challenger,Gray & Christmas称,企业7月计划裁员数较6月下降1.9%,为36,855人.今年迄今宣布的裁员数较2011年同期上涨2.5%.

7月金融业计划裁员数为6,156人,为1月以来最多.

"这或许只是暴风雨前的宁静,"该公司执行长John Challenger表示,"欧洲的问题远未解决,美国持续的经济低迷可能会继续打击金融业."(完)

--编译 侯向明/程琳/兰秀娟/王翔琼;审校 徐文焰/石冠兰

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