综述：美国服务业和工厂订单数据强劲 巩固经济稳步增长势头

图为一名女性带孩子在阿肯色州一家沃尔玛便利店购物。 REUTERS/Rick Wilking

路透华盛顿8月5日 - 上月美国服务业活动触及八年半最高水平，6月工厂订单激增，巩固经济在第三季度稳健增长的预期。

近期公布的就业和消费者支出数据暗示，经济持续增长的势头可能使美国联邦储备委员会(FED/美联储)更接近升息。周二公布的数据使这一趋势变得更加明显。

“经济表现正常，而正常的经济状态要求正常的利率水平与之相适应，而非零利率。”MUFG Union Bank驻纽约的首席金融分析师Chris

Rupkey表示。

美国供应管理协会(ISM)服务业指数7月升至58.7，为2005年12月以来最高，6月为56.0。读数高于50，显示服务业扩张。

服务业在美国经济中所占的比重超过80%，服务业扩张受助于订单大幅增加，新订单分项指数触及近九年来最高。

就业和未完成订单分项指数也攀升，但出口订单成长放缓。

另外，美国商务部周二公布，美国6月工厂订单较上月上升1.1%，预估为上升0.6%。5月经修正后为下跌0.6%，前值为下降0.5%。一项衡量企业信心和支出计划的指标--扣除飞机的非国防资本财--订单触及纪录高位。

企业投资强劲是经济强劲增长所需的关键因素之一，而美联储官员在考量货币政策路径时也会对企业投资激增表示欢迎。

利率期货的表现目前直指美联储在明年6月上调隔夜利率的可能性增加。自2008年12月以来，联储一直将指标利率保持在近零水平。

“我们认为，美联储将在9月会议上调整利率前景指引，为最快在2015年3月升息敞开大门，”RDQ Economics驻纽约的首席分析师John Ryding表示。

**经济各领域火力全开**

数据扶助推动美元指数升至10个半月高位，而美国公债价格走低。美国股市回落，因零售商Target (TGT.N)下调第二季盈利预估。

多项数据显示，美国经济各领域火力全开。但企业在第二季度累积了大量库存，它们可能需要先消化这些库存，然后再下新的订单。

这可能在一定程度上影响第三季的增长。美国经济在第二季增长4.0%，目前预计，第三季增幅在3%左右。

6月工厂订单全面增长，电气设备、家用电器和零配件订单录得2010年11月以来最大单月增幅。

另一个亮点是，未完成订单也录得七个月来最大月度增幅。6月耐久财订单被上修为猛增1.7%，前值为增长0.7%。

所谓核心资本财订单--扣除飞机的非国防资本财订单--修正后为跳增3.3%，前值为增长1.4%。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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