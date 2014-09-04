综述：美国民间就业增长放缓但服务业扩张加速 经济前景光明

资料图片：在费城一家民权组织召开的招聘会上，一名求职者在填写表格。 REUTERS/Mark Makela

路透华盛顿9月4日 - 美国8月企业雇聘人数以稳定步伐增长，并且服务业活动以六年半最快速度扩张，这保证了经济在第三季实现强健成长。

周四出炉的其他数据还显示，美国上周初请失业金人数仅略微增加，且7月贸易逆差收窄至六个月最低，亦巩固了上述观点。

“当前季度经济基础成长动能至少是得以维持，在最好的情况下还有望加快，这种看法或多或少已经得到确认，”道明证券驻纽约代理首席经济分析师Millan Mulraine表示。

民间就业服务机构ADP Employer Services周四发布的报告显示，美国8月民间就业人数增加20.4万人，多个行业的就业人数均增加；7月增加的就业人数修订为21.2万人。

尽管该报告略逊于分析师预期，但8月是连续第五个月增幅超过20万人，对周五的非农就业报告而言是一个吉兆。

在另一份报告中，美国供应管理协会(ISM)称8月非制造业指数从上月的58.7升至59.6，创2008年1月该指数推出以来最高。

读数高于50显示服务业活动扩张。就业分项指数连续第六个月录得强劲增长。

根据路透对分析师的调查，美国政府料在周五公布8月非农就业岗位增加22.5万个，7月为增长20.9万个。

就业市场的乐观情况也得到劳工部报告的印证。报告显示，上周初请失业金人数与就业市场趋紧状况一致。

“有普遍证据显示，就业市场继续稳步改善，”RDQ Economics首席分析师John Ryding称。

就业市场形势被视为判断美联储何时开始收紧货币政策的重要线索，因而受到密切关注。自2008年12月以来，美联储便一直维持指标利率在近零水平不变。分析师预计，联储将在2015年上半年加息。

美国失业金申领图表：link.reuters.com/dah52w

美国贸易收支图表：link.reuters.com/gub62w

美国非农生产率和劳工成本图表：link.reuters.com/xyb62w

**贸易逆差收窄**

此前发布的乐观汽车销售和制造业数据显示，经济成长基础稳固。服务业和国际贸易收支报告则进一步巩固了这一迹象。

美国商务部公布，美国7月贸易逆差下降0.6%至405亿美元，为1月以来最低。经通胀调整后，7月贸易逆差为2013年12月以来最低，促使分析师上调对第三季国内生产总值(GDP)的预估。

高盛将GDP环比年率增长预估上调0.2个百分点至3.2%，摩根士丹利亦将预估自3.0%上调至3.3%。

数据相当乐观，加上欧洲央行(ECB)降息，帮助提振美股，同时美元兑欧元升至14个月高位。而美国公债价格则下跌。

7月出口增长0.9%达到纪录高位，汽车和非石油出口激增至历史最高。

这充分抵消了进口增长0.7%的表现。进口增长主要由食品和汽车带动，显示出内需的潜在力道强劲。

在美国能源业繁荣发展的背景下，石油进口再次下滑，令石油短缺降至2009年5月以来最低水平。

不过对中国的贸易逆差创下纪录高位，这项数据在政治上比较敏感。(完)

(编译 王兴亚/许娜/王丽鑫； 审校 徐文焰/戴素萍)

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