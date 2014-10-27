综述：美国服务业成长放缓 成屋待完成销售不及预期

图为美国弗吉尼亚州维也纳(Vienna)的一处待售房屋标识。 REUTERS/Larry Downing

路透华盛顿10月27日 - 美国10月服务业活动降至六个月低位，显示第四季初经济成长有所放缓。

周一公布的另一项数据显示，9月成屋待完成销售不及预期的强劲，暗示楼市复苏仍然缓慢。

分析师对数据并不担忧，称经济基本面仍然强劲，尽管部分人士预期第四季成长放缓。

“房屋销售可能对经济的支撑有限，但企业活动总体而言仍直指制造业将给经济提供强劲的支撑，”RBC Capital Markets的高级美国分析师Jacob Oubina表示。

金融数据公司Markit周一表示，10月服务业采购经理人指数(PMI)初值回落至57.3，触及4月以来最低；数据高于50表明服务业扩张。

服务业PMI连续第四个月回落，受累于新订单减少。

“10月数据暗示第四季经济成长步伐可能会放缓，降至2.5%，” Markit的首席分析师Chris Williamson表示。

一项路透调查显示，分析师预计周四将公布的GDP终值将显示第三季经济成长3.0%。

**楼市成长不温不火**

另外，全美不动产协会(NAR)周一公布，美国9月成屋待完成销售指数较上月上升0.3%，至105.0，预估为上升0.5%，8月回落1.0%。

成屋待完成销售通常在一到两个月后就会转化成实际的房屋销售。9月的增幅不及预期的增长0.5%。9月成屋待完成销售较2013年9月上升1.0%。

“很难判断销售是真的在逐步改善，还是停步不前，”RBS的分析师Guy Berger表示，“另外，抵押贷款利率在过去一个月回落，以及就业市场不断好转应该推动楼市向前。”

抵押贷款利率跟随美国公债收益率大幅走低的趋势，因全球成长放缓以及全球股市本月急挫促使交易商推后美国联邦储备委员会(FED/美联储)升息时间的预期 。上周，30年期固定利率抵押贷款利率触及去年6月以来最低。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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