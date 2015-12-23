综述：美国制造业仍然步履蹒跚 但个人收入增加应会提振成长

图为百元面值的美元纸币。 REUTERS/Lee Jae-Won

路透华盛顿12月23日 - 一项衡量美国企业投资计划的指标11月回落，之前一个月的升幅也被大幅下修，因强势美元以及能源行业削减支出给制造业造成的拖累未显示出任何缓解的迹象。

不过，经济前景仍令人鼓舞，周三公布的另一项数据显示，12月消费者信心触及五个月高位，上月个人所得连续第八个月增长。

这应该会在第四季和明年初支撑消费者支出和经济成长。

“收入增加应该会助力第四季国内生产总值(GDP)的增长，因消费仍是推动国内经济活动的最重要因素，”道明证券驻纽约的分析师Gennadiy Goldberg说。

商务部报告称，上月扣除飞机的非国防资本财订单，即所谓的核心资本财订单，回落0.4%，10月增幅从1.3%大幅下修至0.6%。

占美国总体经济活动12%的制造业还因企业削减积压库存，以及全球需求迟滞而受创，这抑制了新订单的增长。

过去18个月中，美元兑美国主要贸易伙伴的货币上涨了近20%。

油价重挫向斯伦贝谢(SLB.N)和哈利伯顿(HAL.N)等油田服务企业施压，迫使他们削减资本支出预算。油价周一跌至2004年以来最低水平。

本月初的一项数据显示，11月制造业活动萎缩，为三年来首次。路透调查的分析师预计，上月核心资本财订单下降0.1%。

上月核心资本财付运下降0.5%，10月数据被下修至回落1.0%，初值为回落0.5%。

这些商品的付运被用于计算政府GDP数据中的设备支出项目。

“除非12月大幅反弹，或被上修，否则第四季设备投资出现萎缩，”Capital Economics的首席美国分析师Paul Ashworth表示。

商务部公布的另一项数据显示，个人所得上月增长0.3%，10月为增长0.4%。薪资上涨0.5%，10月涨幅为0.6%。

数据公布后，美国股市上扬，美国公债价格走低。美元兑一篮子货币小涨。

**消费者支出数据因疏忽提前发布**

就业市场收紧，失业率降至部分美国联邦储备委员会(FED/美联储)官员认为与充分就业一致的区间内，这开始推动薪资增长。

这可能推动通胀逐步向美联储设定的2%目标回升，使联储能在明年进一步升息。美联储上周上调指标利率25个基点，至0.25-0.5%，为2006年中来首次。

上月，消费者物价指数(CPI)持平，10月为小升0.1%。11月个人消费支出(PCE)物价指数按年增长0.4%，为去年12月以来最大增幅，10月增幅为0.2%。

上月扣除食品和能源价格的核心CPI小涨0.1%，10月为持平。11月核心CPI按年增长1.3%，连续第11个月增长。

商务部下属的经济分析局周二晚间不慎公布的数据显示，11月消费者支出较前月上升0.3%，该数据比预定时间提前约12个小时出炉，这种市场敏感数据提早公布的情况比较罕见。11月消费者支出表现符合分析师预期。10月消费者支出经通胀调整后为持平。

周三公布的另一项数据显示，12月密西根大学消费者信心指数终值升至92.6，为7月以来最高，11月终值为91.3。低通胀提振了家庭的购买力，是导致本月消费者信心增长的原因之一。(完)