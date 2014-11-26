综述：美国10月消费者和企业支出数据暗示经济增速放缓

焦点：万一法国周日选举结果爆冷 欧盟并没有“B计划”--外交人士
路透布鲁塞尔4月21日 - 外交人士表示，如果法国两个反欧盟候选人在周日选举中双双挺进决胜轮投票，欧盟没有为此准备特别计划。这让欧盟只能静观其变，盼望中间派候选人获胜。
路透华盛顿11月26日 - 美国10月消费者支出温和增加，且一项衡量企业支出计划的指标连续第二个月下滑，暗示经济增速有些减慢。
不过周三公布的其他数据显示，11月消费者信心接近七年半高点，表明在全球需求踯躅不前的情况下，美国经济仍相对具有韧性。
纽约渣打银行经济分析师Thomas Costerg说道：“第四季经济动能正在减弱。虽没有理由悲观，但在经济强劲增长两个季度后滋生的狂热乐观情绪也确实有所降温。”
商务部称，占美国经济活动逾三分之二的消费者支出在10月增加0.2%，9月为持平。
疲弱的数据意味着，薪资增长乏力将继续制约支出，而分析师原本预期支出会受到汽油价格下跌的提振。10月个人所得增长0.2%，与9月幅度相同。
商务部在另一份报告中公布，10月扣除飞机的非国防资本财订单减少1.3%，为连续第二个月下滑。该数据衡量企业支出计划，因而受到市场密切关注。
所谓的核心资本财订单下滑，暗示第二季和第三季设备支出的强劲增长步伐正在放缓，也说明美国经济面对着日本衰退和中国与欧洲成长降温，也难以独善其身。
“这反映出由于全球增长放慢和美元升值导致需求前景存在更大变数，不少企业在制定资本支出计划时更加谨慎，”多伦多道明证券分析师Gennadiy Goldberg说。
核心资本财出货下降0.4%，逆转了9月的上升趋势。该数据被用于计算政府发布的国内生产总值(GDP)报告中的设备支出分项。
此外还有一份报告称，11月美国中西部地区的工厂活动放慢，新订单指数大幅下降。
**家庭状况向好**
数据表明，第三季经济增长环比年率为3.9%的成长势头遇阻，第四季GDP增幅预估为介于1.4-3.0%之间。
尽管低汽油价格未提振支出，但提升了信心。汤森路透/密西根大学11月消费者信心指数触及2007年7月以来最高。
美股略微上扬，美元指数下跌，公债价格上涨。
劳工部公布的另一份报告显示，上周初请失业金人数升至30万关口上方，为9月初以来首次。但根本趋势仍符合就业市场好转的情况。
最新数据还显示，10月新屋销售温和增加，成屋销售新合约下降。
消费者支出速度乏力，加之汽油价格下降，压抑通胀升势。
商务部公布数据显示，10月个人消费支出(PCE)物价指数较上年同期增长1.4%，扣除食品和能源的增幅为1.6%，为2012年12月以来最大升幅，但仍远低于美联储的目标水准。
美联储官员希望，近零利率政策扶助提振通胀率指标升至2%的目标。
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(编译 孙茉莉/徐文焰/李爽 审校 郑茵/张若琪)
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路透布鲁塞尔4月21日 - 外交人士表示，如果法国两个反欧盟候选人在周日选举中双双挺进决胜轮投票，欧盟没有为此准备特别计划。这让欧盟只能静观其变，盼望中间派候选人获胜。
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防范股市、债市和欧元剧烈震荡的成本在本周已经飙升，因民调显示选情胶着，投资人担心会再次出现预料不到的选举结果；而这样的结果可能打乱风险资产今年强劲开局的局面。