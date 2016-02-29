美国财长雅各布·卢称世界应停止对美国消费者的依赖

路透上海2月27日 - 美国财政部长雅各布·卢周六呼吁20国集团(G20)成员国加倍努力刺激全球需求，而不是依赖美国消费者来推动经济增长。

雅各布·卢还表示，美元走强是经济强劲的产物；G20会议已经凸显出美国经济增长依然是全球经济的一个亮点。雅各布·卢是在G20会议结束时的新闻发布会上作上述表示的。

另外，杰克卢还呼吁中国就各项计划保持沟通状态，多做公开交流，而不是关起门来做事；中国能够以有序的方式实现经济转型。

他还表示，相信中国有必要的政策工具来刺激内需以支持经济转型。

雅各布·卢称，英国留在欧盟符合英国和欧盟的国家及经济利益。(完)