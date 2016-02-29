美国财长雅各布·卢称世界应停止对美国消费者的依赖

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透上海2月27日 - 美国财政部长雅各布·卢周六呼吁20国集团(G20)成员国加倍努力刺激全球需求，而不是依赖美国消费者来推动经济增长。
雅各布·卢还表示，美元走强是经济强劲的产物；G20会议已经凸显出美国经济增长依然是全球经济的一个亮点。雅各布·卢是在G20会议结束时的新闻发布会上作上述表示的。
另外，杰克卢还呼吁中国就各项计划保持沟通状态，多做公开交流，而不是关起门来做事；中国能够以有序的方式实现经济转型。
他还表示，相信中国有必要的政策工具来刺激内需以支持经济转型。
雅各布·卢称，英国留在欧盟符合英国和欧盟的国家及经济利益。(完)
(编译 孙国玉；审校 徐文焰)
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普的商务部长提名人罗斯(Wilbur Ross)将在周三的提名确认听证会上告诉参议员，他并不“反对贸易”，但美国不应该容忍外国贸易合作伙伴的恶意做法或不公平补贴。