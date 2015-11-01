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国际财经 | 2015年 11月 2日 星期一 07:19 BJT

美联储官员称就业市场“大幅”趋紧

路透华盛顿10月30日 - 美国里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔周五表示，他在本周稍早的美联储会议上赞成升息，因为经济稳定成长已帮助就业市场“大幅”收紧。

拉克尔对周三美联储维持利率不变的决定持有异议，他在声明中表示，应该升息，因为“我们看到产出和家庭支出稳定增长，而且预计继续保持这种情况”。(完)

(编译 张涛；审校 张荻)

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