美联储官员称就业市场“大幅”趋紧

花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透华盛顿10月30日 - 美国里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔周五表示，他在本周稍早的美联储会议上赞成升息，因为经济稳定成长已帮助就业市场“大幅”收紧。
拉克尔对周三美联储维持利率不变的决定持有异议，他在声明中表示，应该升息，因为“我们看到产出和家庭支出稳定增长，而且预计继续保持这种情况”。(完)
(编译 张涛；审校 张荻)
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透法兰克福1月20日 - 欧洲央行执委科尔周五对CNBC说，欧洲央行(ECB)的超宽松货币政策不会永远持续下去，但现在就讨论缩减购债计划规模还为时太早。
路透达沃斯1月20日 - 过去10年，开放市场及全球贸易被指责为就业岗位流失的罪魁，然而全球企业高管称如今祸首正逐渐落在机械身上。