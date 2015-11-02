美国薪资增长疲弱对未来通胀没有很大影响--旧金山联储论文

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透旧金山11月2日 - 根据美国旧金山联邦储备银行周一发布的论文，薪资在预测通胀方面没有什么用处。这凸显出为何尽管薪资增长陷于低档，美国央行人士今年也可能升息。
美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦曾表示，她关注薪资以研判就业市场的健康状况。同时，众多经济学文献表明，短期内薪资并不会提供多少关于通胀走向的信息，周一发布的这篇论文也是如此。
“薪资对物价的预测作用很弱，表明不管近期薪资状况如何，通胀率可能意外上升或下降，”旧金山联储经济学家Rhys Bidder在论文中写道。
实际上，不包括薪资参数的经济模型在预测通胀方面通常要比包括薪资的模型更准确。
Bidder在论文中指出，如果人们拥有更多现金后，愿意增加日常开支，那么薪资增加就可以推动通胀上升；但薪资增加也可能只是减少企业获利，从而对通胀造不成很大影响。
“人们不应该从近期薪资数据对未来通胀路径做过多推断，”他写道。(完)
(编译 王兴亚；审校 孙茉莉)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。