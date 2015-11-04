综述：美国经济数据表现乐观 为12月升息大开绿灯

图为美国纽交所大楼。 REUTERS/Lucas Jackson

路透华盛顿11月4日 - 美国10月民间就业维持稳健增势，而且新订单跳增提振服务业活动，这种强劲的经济表现为美国联邦储备委员会(美联储/FED)12月升息提供支持。

周三的国际贸易收支数据进一步提亮经济前景。数据显示，在出口反弹带动下，9月贸易逆差触及七个月最低，初步表明美元走强造成的最大拖累可能已经过去。

美联储主席叶伦周三向国会议员表示，美国经济“表现良好”，12月升息可能是合理的。

“截至目前一连串的数据都在告诉美联储，进入第四季一切都处于良好状态，为他们升息大开绿灯，”加皇资本市场驻纽约的资深美国经济学家Jacob Oubina称。

民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示，美国10月民间就业人数增加18.2万人，9月民间就业岗位增幅下修到19万个。上月基本各领域就业人数均有增加，只是制造业就业岗位减少2,000个。

该数据为ADP与Moody's Analytics共同研发，劳工部就业报告将于周五发布。

路透对分析师所做调查显示，10月非农就业人数将增加18万人，远高于8月及9月平均增加的13.9万人。

分析师表示，预计10月就业增幅将给美联储在12月15-16日议息会上加息提供充足理由。预期失业率料将持稳于5.1%。

另一份数据显示，美国供应管理协会(ISM)发布10月非制造业指数增至59.1，上月为56.9。指数高于50，意味着非制造业呈现扩张，该行业占美国经济的比重超过三分之二。

服务业所接获的新订单指数劲升5.3个百分点至62，就业指数则自上月的58.3升至59.2。10月14个服务业分项指数均告成长，仅有矿业出现萎缩。

“这显示经济其他领域虽显露疲态，但服务业艰难地避开打击，”道明证券副首席分析师Millan Mulraine表示。“美国第三季经济表现低于水平后，第四季开局相当强劲。”

美国7-9月当季经济环比年率为成长1.5%，因累积库存速度迟缓，且能源企业持续削减开支。

美元指数周三上涨，叶伦谈话为美元涨势注入一计强心针。美国股票及债券价格则下跌。

**经济改善迹象增加**

周二公布的数据显示，10月经季节调整的汽车销售年率为1,820万辆，为2001年以来10月最大销量，也佐证了经济正在改善。

此外，周三商务部数据还显示，9月贸易逆差下降15%至408亿美元，为2月以来最小逆差，也凸显了经济好转的趋势。原油价格下降也扶助限制了进口支出。

自2014年6月以来，美元兑美国主要贸易伙伴国货币涨16.8%，拖累了出口增长。全球需求低迷也冲击美国出口。

9月出口增加1.6%至1,879亿美元，服务业出口触及纪录高位。资本财和汽车出口均增长。但工业用品和原材料出口均创2010年10月以来最低。

进口下降1.8%至2,287亿美元，为2月以来最低。工业用品和原材料进口降至接近六年低点。

石油进口为2004年5月以来最低，反映国内能源产出增长及油价下降的影响。9月石油价格平均为每桶42.72美元，低于8月的49.33美元和2014年9月的92.52美元。

9月从中国的进口触及纪录高位，对中国的贸易逆差达到创纪录的363亿美元，较8月上升3.8%。

美国贸易收支图表：link.reuters.com/gub62w

美国PMI数据图表：link.reuters.com/geg47v

美国和全球服务业PMI图表：link.reuters.com/muw52w

美国经常帐和贸易收支图表：link.reuters.com/jeg77v

ADP和劳工部就业报告图表：link.reuters.com/vev35w

(完)