美国经济数据好坏不一 经济复苏前景仍蒙阴

* 美国1月耐久财订单下滑4%

* 衡量未来投资的指标大幅下滑

* 12月标普/Case-Shiller房价指数较上月跌0.5%,较上年同期跌4%

* 消费者信心指数触及一年高位

路透华盛顿2月28日电---就业市场增强帮助提振美国2月消费者信心升至一年高位,不过1月耐久财(耐用品)订单意外大幅下滑为经济力道上升的迹象蒙上一丝阴云.

周二公布的其它数据显示,12月房价下滑,再次提醒美国楼市面临阻力.

近期出炉了一系列正面数据,这缓解了年初经济可能大幅放缓的忧虑.衡量制造业活动的其它指标表现稳健,且1月失业率降至三年低点.

但周二的数据令状况有些混乱不明.

"从经济上看,它(数据)显示我们的行进脚步非常慢,"Dearborn Partners常务董事Paul Nolte说.

美国股指受消费者信心数据推动温和上升,但因1月耐久财订单下滑,使涨势受限.美国公债价格削减涨幅.

美国经济谘商会公布,2月美国消费者信心指数升至70.8,升幅高於预估.分析师称这可能意味着消费者在未来数月更愿意花钱消费.

美国经济谘商会的报告显示,消费者信心并未因汽油价格上涨受到严重打击.消费者则开始相信就业环境改善.

根据美国经济谘商会访查,约有38.7%的受访者认为本月很难找到工作,该比例较1月的43.3%下降.认为工作机会很多的消费者比例从上月的6.2%升至6.6%.

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**核心订单表现亦疲弱**

信心指数与耐久财订单形成对比.美国1月耐久财订单降幅为三年来最大.

商务部的数据亦指出,企业可能降低投资,这将打击美国经济从2007-2009年衰退中复苏的重要支柱.

上月耐久财新订单下滑4.0%,为2009年1月以来的最大降幅.从机器、设备到飞机的需求全面下滑.

1月扣除飞机的非国防资本财订单下滑4.5%,降幅为一年来最大.外界藉此广受关注的指标研判未来企业投资的趋势.机器订单下降10.4%,为2009年1月以来的最大降幅.

另一份报告则令人对房市初步复苏势头产生疑虑.

美国12月标准普尔/Case-Shiller房价指数经季节调整後较前月下滑0.5%,较上年同期下降4.0%.20个大都市房价指数下跌至136.63,为2003年1月来最低.(完)

--编译 杜明霞/兰秀娟;审校 张若琪路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。