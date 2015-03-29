综述：美国第四季经济成长减缓 企业获利下降

资料图片：3月25日美国纽交所内的工作场景。 REUTERS/Brendan McDermid

路透华盛顿3月27日 - 美国第四季经济成长降温，一如此前估计的情况，且美元强劲冲击企业税后获利。美元上涨或会损及未来企业支出。

商务部周五公布，第四季国内生产总值(GDP)终值环比年率成长2.2%，与政府上月公布的估值一致。

企业库存和设备投资速度放慢，但消费者支出强劲限制其他活动速度减缓的影响。第三季经济环比年率成长5%。

上季企业税后利润下降1.6%，第三季为上升4.7%。企业在美国以外的业务获利下降8.8%，为2007-09年经济衰退以来最大降幅。

“获利增长放缓，可能意味着未来数月投资减速，”渣打驻纽约分析师Thomas Costerg表示。

科技巨头国际商业机器(IBM)公司 (IBM.N)、半导体厂商英特尔(INTC.O)、工业综合企业霍尼韦尔(Honeywell)(HON.N)和全球最大的家用品厂商宝洁(宝硷,P&G) (PG.N)等跨国企业警告称，美元涨势今年将冲击其获利。

美元兑主要贸易伙伴国货币在6-12月期间涨7.8%。

2014年全年，企业税后获利下降8,3%，创2008年最大年度降幅。

分析师原本预期，第四季GDP增速将上修至2.4%，企业税后获利增长1%。

美股略微上扬，因投资人押注疲弱经济承长数据将使美国联邦储备委员会(FED/美联储)升息时点延后至2015年稍晚；美元指数小跌，美国公债价格上扬。

**美元涨势**

另一份报告显示，3月消费者信心下滑，再度表明经济扩张势头在第一季持续转为温吞。

密歇根大学3月消费者信心指数降至93，低于2月的95.4。

美元涨势强劲、亚欧经济疲态持续，美国冬季严寒天气以及美国西海岸繁忙的港口之前发生劳资纠纷，这些因素在今年前两个月拖累经济活动。

随着温度上升，有迹象显示经济活动有些也有些升温。但美元可能给国内制造商带来挑战。第一季经济成长预估区间介于0.9-1.4%之间。

“各界期待2015年GDP成长率达3%，但美元涨势和能源价格下跌可能产生严重拖累，使得今年经济成长又落在2.5%左右，”纽约FTN Financial分析师Jay Morelock表示。

企业在第四季累积了价值800亿美元的库存，低于上月政府估计的884亿美元。

因此，第四季库存对GDP成长构成0.1个百分点的拖累。此前估计补充库存提振经济产出增长0.1个百分点。

但补充库存速度疲弱消除了库存过剩的风险，让企业有增加商品订单的空间，这应有助于刺激制造业。

企业设备投资修正为增长0.6%，前值为增长0.9%，可能反映美元强势和原油价格下跌的影响。这两个因素导致钻探开采活动下降。

但消费者支出第四季增长4.4%，高于前值的增长4.2%，也是20006年第一季以来最快增速。消费者支出占美国经济活动的三分之二以上。

但第一季初消费者支出不振，因严寒和雪天让消费者难以外出购物。家庭也似乎选择把油价下跌节省的开支大部分储蓄起来。

尽管全球需求减缓，但出口增长上修。不过由于消费者支出如此强劲，进口超过此前估计，导致贸易逆差拖累GDP成长。

贸易拖累GDP增幅缩小为1.03个百分点，前值为1.15个百分点。

浏览美国第四季GDP图表，请点选 link.reuters.com/guw34t

(完)

(编译 李爽 审校 张明钧)

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