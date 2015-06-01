综述：美国消费者支出持平但制造业扩张加速 经济前景如雾里看花

路透华盛顿6月1日 - 美国4月消费者支出意外持平，因家庭减少购买汽车的支出，继续增加储蓄，这暗示经济在第二季初反弹乏力。

但也有迹象显示经济在首季滑入低谷后反弹，周一公布的其他数据显示，5月制造业活动加速扩张，建筑支出4月急升至近六年半高位。

不过，消费者支出疲弱且通胀压力温和暗示，美国联邦储备委员会(FED/美联储)可能要等到年底才开始升息。今日稍早公布的一项消费者支出物价指数4月同比涨幅为2009年底以来最小。

“这些数据并未增加联储在6月政策会议上开始升息的机率，”RDQ Economics的首席分析师John Ryding表示。

商务部称，4月消费者支出持平，3月为增长0.5%。随着天气转暖，对水电气的需求疲弱也限制了消费者支出。

接受路透调查的分析师预计，4月消费者支出增长0.2%。

另外，美国供应管理协会(ISM)周一公布的数据显示，5月全国制造业活动指数为52.8，高于4月和3月的51.5。路透调查的分析师此前预估5月制造业指数为52.0。指数高于50意味着制造业扩张。这是制造业指数连续第30个月处于或高于50。

新订单指数攀升至去年12月以来最高。

美元指数上扬，美国公债价格走低。

经通胀调整后，4月消费者支出仍为持平，3月为增长0.4%。

美国商务部还公布，美国4月建筑支出上升2.2%，年率为1.006万亿美元，为2008年11月以来最高水平，百分比涨幅为2012年5月以来最大。

继企业支出计划、就业和楼市数据之后，制造业和建筑支出报告进一步暗示，尽管消费者支出和工业生产疲弱不振，但经济在第二季初累积了部分动能。

经济在首季萎缩后反弹的速度缓慢，受累于美元走强、能源企业因油价骤降大幅削减支出，以及家庭纷纷增加储蓄等。

美国经济首季年率为萎缩0.7%。

但因受到政府进行季节性调整的模型有偏差等一系列临时性因素影响，首季GDP数据可能夸大了美国经济的疲弱状态。

就业市场供应逐步收紧料将提振薪资增长，预计消费者支出将在未来数月增加，另外，家庭因汽油价格下跌而积攒了大量的资金也会提供支撑。

4月个人所得增长0.4%，受助于薪资增长，3月为持平。个人收入增长的速度超过了支出，储蓄率攀升至5.6%，3月为5.2%。

由于消费支出没有增加，4月物价压力温和，通胀率进一步远离美联储设定的2%的目标。

美国4月个人消费支出(PCE)物价指数较前月持平，较上年同期上升0.1%，为2009年10月以来最小增幅。不包括食品和能源的4月核心PCE物价指数较前月上升0.1%，连续第三个月保持这一增幅。4月核心PCE物价指数较上年同期上升1.2%。低于3月1.3%的增幅。

美联储密切关注核心PCE物价指数，作为其制定货币政策的参考因素之一。该数据与上月公布的4月消费者物价指数形成鲜明的对照，后者显示通胀在过去两个月攀升。

核心PCE物价指数和核心CPI反应的情况截然相反，是因为两份报告对医疗保健价格的处理方式有差异。

“PCE物价指数持平是因美国政府支付给Medicare和Medicaid提供商的管理费用大幅下降，”Capital Economics驻多伦多的首席美国分析师Paul Ashworth表示。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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