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国际财经 | 2015年 7月 16日 星期四 07:16 BJT

美国经济继续扩张 低油价是把双刃剑-美联储褐皮书

路透华盛顿7月15日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)周三发布的褐皮书指出，5月中到6月底，美国经济活动继续扩张，能源价格回落扶助提振消费者支出，但仍拖累制造业成长。

最新公布的褐皮书称，多数地区联储形容经济以“适度”或“温和”的步伐增长。

褐皮书称，全美制造业活动表现不均衡，油价下挫损及油气行业，而美元强劲重创出口。

“褐皮书继续反应克利夫兰、明尼阿波利斯、堪萨斯城和达拉斯的石油和天然气钻探活动放缓，”美联储称，“克利夫兰、亚特兰大和达拉斯继续报告资本支出下降，导致亚特兰大和达拉斯地区部分企业裁员。”

褐皮书称，芝加哥地区的重型机械制造商指出，油气行业对采矿设备的需求疲弱，达拉斯的会计公司报告，油气相关企业的并购活动增加。

褐皮书还指出，多数行业的就业岗位增加或持稳，但部分地区联储报告制造业和能源行业裁员。褐皮书是由亚特兰大联邦储备银行根据7月3日前收集的数据准备的。

美联储表示，“多数地区联储指出，除需要特殊技能，或需求紧俏的岗位外，薪资压力温和。投入和制成品物价自上次报告发布以来保持稳定。”(完)

(编译 母红；审校 李军)

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