美国经济继续扩张 低油价是把双刃剑-美联储褐皮书

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿7月15日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)周三发布的褐皮书指出，5月中到6月底，美国经济活动继续扩张，能源价格回落扶助提振消费者支出，但仍拖累制造业成长。
最新公布的褐皮书称，多数地区联储形容经济以“适度”或“温和”的步伐增长。
褐皮书称，全美制造业活动表现不均衡，油价下挫损及油气行业，而美元强劲重创出口。
“褐皮书继续反应克利夫兰、明尼阿波利斯、堪萨斯城和达拉斯的石油和天然气钻探活动放缓，”美联储称，“克利夫兰、亚特兰大和达拉斯继续报告资本支出下降，导致亚特兰大和达拉斯地区部分企业裁员。”
褐皮书称，芝加哥地区的重型机械制造商指出，油气行业对采矿设备的需求疲弱，达拉斯的会计公司报告，油气相关企业的并购活动增加。
褐皮书还指出，多数行业的就业岗位增加或持稳，但部分地区联储报告制造业和能源行业裁员。褐皮书是由亚特兰大联邦储备银行根据7月3日前收集的数据准备的。
美联储表示，“多数地区联储指出，除需要特殊技能，或需求紧俏的岗位外，薪资压力温和。投入和制成品物价自上次报告发布以来保持稳定。”(完)
(编译 母红；审校 李军)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。