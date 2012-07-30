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路透中文国际短讯 | 2012年 7月 30日 星期一 13:45 BJT

美国经济增长缓慢 奥巴马连任之路蒙阴

白宫调降今明两年美国经济增长预估，预测值分别为2.3%和2.7%，低於2月预估的2.7%和3.0%。再加上此前美国商务部公布数据显示第二季经济成长步伐迟滞，可能降低总统奥巴马连任机率。

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