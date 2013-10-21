美财长称美经济不能再经历边缘政策

路透华盛顿10月20日 - 美国财政部长杰克卢周日指出，美国经济受到近期华盛顿预算僵局的打击，美国不能再经历新一轮边缘政策，这很重要。

杰克卢在美国全国广播公司(NBC)的与媒体见面(Meet the Press)节目中表示，他对经济从联邦政府部分关门16天中恢复元气有信心，形容经济“有韧性”。

他认为导致政府关门的事件是政治危机，而非经济危机。政府关门对企业和消费者信心均造成打击。

“我们知道由于政府停摆，经济活动出现了损失。”杰克卢称，“我们需要确保政府不再经历边缘政策。这绝不能再次发生。”

在解决债务上限僵局中冲在最前方的杰克卢，曾试图将债务上限问题和其他政策独立开来。

“我认为未来我们必须要传达的信息是，周三晚间出现了转折点，而且这(僵局)不会再次发生，也不能再发生，”他说。

共和党议员麦凯恩和杰克卢有着类似的想法。麦凯恩在“与媒体见面”节目上说，政府关门令共和党受到负面冲击。他表示，不会再有二次关门了。

“参与其中的人最终徒劳无功，这就是事实，”麦凯恩说。“这损及数以百万计美国人的生活，而且也给我所在州的数以千计民众造成了影响...我有义务阻止这种情况再次发生。”

杰克卢表示，有必要将关注焦点转移到财政政策之外，预算赤字相当于经济的比重已大幅下降。

“财政政策十分重要。但有很多事我们需要去做，以提振经济成长，”杰克卢说。“我们需要一些基础设施。农业议案需要批准。移民议案对经济也相当重要。”(完)

(编译 石冠兰/侯向明； 审校 徐文焰)

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