两名美国经济学家分享今年诺贝尔经济学奖

路透斯德哥尔摩10月15日电---美国经济学家阿尔文·罗思(Alvin Roth)和劳埃德·沙普利(Lloyd Shapley)凭借在不同经济主体如何匹配研究方面的突出贡献,分享了今年的诺贝尔经济学奖。

瑞典皇家科学院宣布,将今年的诺贝尔经济学奖授予上述两位经济学家,以表奖他们在“稳定匹配理论和市场设计实践”上所作的贡献。今年的诺贝尔经济学奖奖金共为800万瑞典克朗(120万美元)。

诺贝尔经济学奖并非诺贝尔遗嘱中所提奖项之一,是在1968年增设的,全称为纪念阿尔弗雷德·诺贝尔瑞典银行经济学奖(Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel)。(完)

编译:侯雪苹 发稿:张家伟

