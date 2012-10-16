两名美国经济学家分享今年诺贝尔经济学奖

中国全国人大任命黄奇帆、朱小丹等四人为人大财经委副主任委员
路透北京2月24日 - 新华视点微博周五称，十二届全国人大常委会第二十六次会议周五下午经表决，任命黄奇帆、朱小丹、杨雄、刘昆为全国人大财政经济委员会副主任委员。
路透斯德哥尔摩10月15日电---美国经济学家阿尔文·罗思（Alvin Roth）和劳埃德·沙普利（Lloyd Shapley）凭借在不同经济主体如何匹配研究方面的突出贡献，分享了今年的诺贝尔经济学奖。
瑞典皇家科学院宣布，将今年的诺贝尔经济学奖授予上述两位经济学家，以表奖他们在“稳定匹配理论和市场设计实践”上所作的贡献。今年的诺贝尔经济学奖奖金共为800万瑞典克朗（120万美元）。
诺贝尔经济学奖并非诺贝尔遗嘱中所提奖项之一，是在1968年增设的，全称为纪念阿尔弗雷德·诺贝尔瑞典银行经济学奖（Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel）。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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