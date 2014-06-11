综述：小企业信心与就业数据再为美国经济成长图景增色

路透华盛顿6月10日 - 美国5月小企业信心升至逾六年半高位，4月职缺数量增至此轮衰退前的水准，明确显示经济走出低谷。

周二另一份报告显示，趸售(批发)库存增幅大于预期，进一步表明经济成长势头明朗。新的数据以及就业、汽车销售、制造业和服务业数据均说明，美国经济的扩张势头如今已站稳脚跟。

“显示经济好转的经济指标每天都在增加，”三菱东京日联银行首席金融分析师Chris Rupkey表示。“要找出经济形势中的不景气越来越难。”

全美独立企业联盟(NFIB)周二表示，5月小型企业信心指数上升1.4点至96.6点，为2007年9月以来最高--当时经济即将陷入衰退。

这是该指数连续第三个月上扬，进一步提振了成长前景。该指数被普遍视为经济体质的指标。10个分项指数中有五个上升，其中销售和获利预期大幅增长。

小企业对未来六个月的看法亦非常乐观。计划增聘人手、以及相信目前是业务扩张好时机的雇主比例均有上升。

劳工部在另一份报告中称，衡量劳动力需求的职位空缺指标4月经季节调整后新增28.9万个，达到446万，创下2007年8月来最高。

美联储主席叶伦以及其他央行官员正密切关注职位空缺数据，藉此衡量劳动力市场的健康情况。美联储正逐渐缩减购债刺激规模，且有可能在明年的某个时候调高利率。

**就业机会**

“就业机会是有的。经济正在以坚实稳定的步伐创造就业，每一个指标都显示这将是可持续的，”道明证券(TD Securities)驻纽约的副首席分析师Millan Mulraine说道。

随着职位空缺的增加，4月每个职位招聘有2.19人应聘，为2008年6月来最低。

"这几乎正好与2000年至2006年的均值一致，"巴克莱纽约分行的分析师Cooper Howes说。“这表明劳力市场的闲置人力很少了，薪资增长将更加强劲。”

美联储曾指出，劳力市场疲势支持了央行采取的极度宽松货币政策立场。

尽管4月职位空缺增加，但招聘活动几乎没有起色，这也许表明雇主要找到符合空缺职位要求的员工不那么容易。

当月主动辞职的人数增加，则彰显了人们对就业市场的信心。

商业部公布的另外一份报告称，美国4月趸售库存增加1.1%，3月亦为增加1.1%。

计算GDP会用到的项目--不计汽车的趸售库存也增加1.1%，印证了库存将在当季支撑经济增长的看法。

美国经济第一季萎缩1.0%。第二季经济增长率预计将达到3.0%。(完)

(编译 李爽/孙茉莉/白云; 审校 徐文焰)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。