美国数据显示经济略失去动能

分析：欧洲银行业苦熬数年 低利率隧道尽头终于在望
路透法兰克福/巴黎2月17日 - 在2016年，因超低利率而受尽苦头的欧洲大型银行业者比前一年更多，但随着借贷成本升势有可能从美国扩散到欧洲，欧洲银行业者可能很快就要告别最黑暗时刻。
* 3月美国实质消费者支出较上月增加0.1%
* 4月ISM芝加哥PMI降至56.2
* Intuit调查显示4月新增就业岗位放缓
路透华盛顿4月30日电---美国经济在进入第二季之际出现减速迹象,上月消费者支出仅温和增加;另外,衡量中西部企业活动的美国供应管理协会(ISM)芝加哥采购经理人指数(PMI)4月大幅下滑.
美国商务部周一公布,美国3月消费者支出经通胀调整後较上月增加0.1%.
另外,ISM数据显示,美国中西部4月份企业活动降温幅度比预期大.
"经济正失去一些动能,"Wells Fargo Advisors宏观经济分析师Gary Thayer说.
周五的数据显示,美国经济复苏已在第一季明显放缓,因企业削减投资且补充库存的步伐减慢.第一季国内生产总值(GDP)增长年率为2.2%,上季为3%.
更为强劲的消费者支出提供了缓冲,但周一的数据暗示,消费者3月对支出有所控制.
美国3月消费者支出较前月增长0.3%,略低於路透调查预估中值,但通胀蚕食了大部分涨幅."上月汽油价格上涨正在造成不利後果,"纽约Black Bay Group的Todd Schoenberger称.
商务部表示,经通胀调整的税後收入3月攀升0.2%.
该数据打压美国股市下挫,提振美国公债价格上扬.西班牙第一季陷入衰退得到确认,亦损及投资者信心.
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**中西部企业活动降温**
4月ISM芝加哥采购经理人指数(PMI)降至56.2,为2009年11月来最低.
这是该指数连续第二个月下滑,不过仍守在50的荣枯分水岭上方.
在此之前的几份地区制造业调查亦显示,美国经济第二季开局疲软.
周一发布的另一项调查显示,美国小型企业4月聘雇活动明显放缓,员工工时减少,再添就业市场景气减弱的迹象.根据人事作业管理机构Intuit的资料,小型企业4月新增40,000个新工作,低於3月的增加75,000个.
路透调查显示,美国4月非农就业岗位料增加17万个.该数据将於周五发布.
商务部报告显示,美国自有房屋比率在第一季降至15年最低65.4%,暗示房价下跌让人们不愿出手买房.
美国3月个人支出较前月增长0.3%,个人所得增加0.4%.3月核心个人消费支出(PCE)物价指数较上年同期上升2.0%,2月修正为上升1.9%,与前值一致.
--编译 李婷仪/王兴亚/程琳;审校 张荻 路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
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