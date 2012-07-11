FBI警告美劳工部敏感经济数据或遭泄漏--报告

路透华盛顿7月10日电---据美国政府网站周二发布的报告称，在联邦调查局（FBI）和市场监管机构担心敏感经济数据可能遭泄漏後，美国劳工部近期已采取措施加强对此类数据的安全管理。

报告强调，他们担心金融机构实际上可以通过劳工部的新闻中心，提前看到经济报告。

最为关键的就是美国的月度就业报告，该数据能引起股市和债市大幅波动。提早获得就业报告，可令交易员在交易中占据先机，特别是对那些通过电脑交易平台使用算法交易的人而言。

一些政府部门按照禁止在指定时间前公开的规定，向身在新闻中心的媒体提前提供数据，这段时间内电脑或电话等联系方式会被切断，这被称之为“锁定”程序。

为劳工部准备报告的Sandia国家实验室称，官员担心一些媒体与算法交易员关系过於密切。

Sandia在这份发布在劳工部网站的报告中称，“涉及算法交易的机构基本上都是在丰厚的金钱驱使下，规避不得在正式发布前泄漏关键数据的禁令。”

按照新规定，从7月开始，包括路透在内的媒体记者在进入劳工部新闻中心前必须寄存随身物品。如何使用电脑等其他规定，将在9月生效实施。

报告没有披露数据遭到泄漏的证据，但其中的几个章节被涂成了黑色。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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