美企第二季业绩预示经济前景不乐观

综述：金正男遇刺录像片段曝光 马来西亚和朝鲜因相关调查而关系紧张
路透吉隆坡2月20日 - 周一，据称显示朝鲜领导人金正恩同父异母兄长金正男遇刺时的机场监控录像片段曝光，此时马来西亚与朝鲜之间在金正男遇刺案调查处理问题上的外交纷争愈演愈烈。
路透纽约8月17日电---美国财报季接近尾声,已公布的公司业绩引发许多有关美国经济走向的令人担忧的问题.
第二季营收优於预期的企业比例为2009年以来最低.汤森路透数据显示,给出正面财测与负面财测的企业数量比约为1:5.
对企业第三季获利的预估大幅下降,目前预估为同比减少1.8%,为三年来首现季度下滑.
第二季的企业整体获利增长看起来相当稳健--增幅达8.4%.但去年此时美国银行(BAC.N)因为诉讼和解支出一大笔费用,影响到方方面面.据汤森路透数据,如果不计美银官司费用的影响,企业获利增幅只有3%.
投资者指出,已公布业绩为未来几个季度亮起红灯.在扩张周期之初,由於节本措施提振获利,公司获利通常会增长--但营收要到周期後段需求出现增长时,才会跟上增长步调.在目前扩张周期即将结束第三个年头时,这种情形都还没有出现.
"这显示经济正在放缓,对那些我们已经很习惯看到的正面财测来说不是好兆头,"瑞信纽约分行的量化研究分析师Pankaj Patel称.
"(财测和实际业绩之间)通常会存在差距,但这个差距现在变得更大."
尽管这样,美国股市仍然持坚.标准普尔500指数.INX.SPX距离四年半高位只有几点的差距.
汤森路透数据显示,标普500个成份企业中已有95%公布业绩,其中只有41%的企业营收好於预期,远低於过去四个季度的平均比例64%.
美国企业受到多方面因素的冲击:欧洲经济衰退、中国经济增长放缓、美国经济缺乏动能.据最近的路透调查,美国第二季国内生产总值(GDP)增长年率料为1.5%,第一季增长率为1.9%.
虽然多数都不是新的经济面消息,但该段时间营收不如预期的企业比例之高让人意外,尽管数据仍显示,有68%的企业获利优於预期.
企业透过抑制成本和整顿业务而非支出,来达到此目标,这个事实反映在美国失业率仍顽固地处於高位.
第二季营收逊於预期最严重的行业包括材料业、工业和公用事业.汤森路透数据显示,这三个行业的企业营收有七成以上都低於预期.
"营收成长与获利增长不相称.在经济复苏的初期会有这种情况,但我们现已处於成熟期.我们充分顺着周期前行,但营收依然落後."Raymond James股票顾问团队联席主管Michael Gibbs称.
该季营收逊於预期的工业企业包括联合技术(United Technologies)(UTX.N).由於欧洲经济疲弱,该公司还发出2012年全年获利可能大致持平2011年的预警."鉴於全球经济放缓,欧洲的环境确实有相当大的挑战性,"联合技术执行长Louis Chenevert在电话会议上告诉分析师.
材料行业方面,Newmont Mining NEW.N的营收也逊於分析师预期,并同样下调其全年生产展望.
但还是有一些亮点存在,包括近期一些服饰零售商的业绩.Gap (GPS.N)周四公布季度获利成长并调高全年获利预估.青少年服饰零售商Abercrombie & Fitch (ANF.N)本周稍早则称,其营收下滑的速度已经减缓.
基於美国联邦储备委员会(美联储,FED)将推出更多刺激措施的预期,市场已勉力摆脱营收增长迟滞的影响.
自7月9日美国铝业(AA.N)揭开财报季序幕以来,标准普尔500指数上涨了4.7%,距四年半高点只有数点之遥.在第一季财报季时,标普500指数在类似期间内下滑了约4%.
此外据瑞士信贷的研究,若以企业公布财报後的三日股价相较同类股表现来看,这个财报季的排名要比1993年以来91%的季度都要好.
"这有点儿出乎意料,"Patel表示.(完)
--编译 白云/张若琪;审校 王兴亚
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