美企第二季业绩预示经济前景不乐观

路透纽约8月17日电---美国财报季接近尾声,已公布的公司业绩引发许多有关美国经济走向的令人担忧的问题.

第二季营收优於预期的企业比例为2009年以来最低.汤森路透数据显示,给出正面财测与负面财测的企业数量比约为1:5.

对企业第三季获利的预估大幅下降,目前预估为同比减少1.8%,为三年来首现季度下滑.

第二季的企业整体获利增长看起来相当稳健--增幅达8.4%.但去年此时美国银行(BAC.N)因为诉讼和解支出一大笔费用,影响到方方面面.据汤森路透数据,如果不计美银官司费用的影响,企业获利增幅只有3%.

投资者指出,已公布业绩为未来几个季度亮起红灯.在扩张周期之初,由於节本措施提振获利,公司获利通常会增长--但营收要到周期後段需求出现增长时,才会跟上增长步调.在目前扩张周期即将结束第三个年头时,这种情形都还没有出现.

"这显示经济正在放缓,对那些我们已经很习惯看到的正面财测来说不是好兆头,"瑞信纽约分行的量化研究分析师Pankaj Patel称.

"(财测和实际业绩之间)通常会存在差距,但这个差距现在变得更大."

尽管这样,美国股市仍然持坚.标准普尔500指数.INX.SPX距离四年半高位只有几点的差距.

汤森路透数据显示,标普500个成份企业中已有95%公布业绩,其中只有41%的企业营收好於预期,远低於过去四个季度的平均比例64%.

美国企业受到多方面因素的冲击:欧洲经济衰退、中国经济增长放缓、美国经济缺乏动能.据最近的路透调查,美国第二季国内生产总值(GDP)增长年率料为1.5%,第一季增长率为1.9%.

虽然多数都不是新的经济面消息,但该段时间营收不如预期的企业比例之高让人意外,尽管数据仍显示,有68%的企业获利优於预期.

企业透过抑制成本和整顿业务而非支出,来达到此目标,这个事实反映在美国失业率仍顽固地处於高位.

第二季营收逊於预期最严重的行业包括材料业、工业和公用事业.汤森路透数据显示,这三个行业的企业营收有七成以上都低於预期.

"营收成长与获利增长不相称.在经济复苏的初期会有这种情况,但我们现已处於成熟期.我们充分顺着周期前行,但营收依然落後."Raymond James股票顾问团队联席主管Michael Gibbs称.

该季营收逊於预期的工业企业包括联合技术(United Technologies)(UTX.N).由於欧洲经济疲弱,该公司还发出2012年全年获利可能大致持平2011年的预警."鉴於全球经济放缓,欧洲的环境确实有相当大的挑战性,"联合技术执行长Louis Chenevert在电话会议上告诉分析师.

材料行业方面,Newmont Mining NEW.N的营收也逊於分析师预期,并同样下调其全年生产展望.

但还是有一些亮点存在,包括近期一些服饰零售商的业绩.Gap (GPS.N)周四公布季度获利成长并调高全年获利预估.青少年服饰零售商Abercrombie & Fitch (ANF.N)本周稍早则称,其营收下滑的速度已经减缓.

基於美国联邦储备委员会(美联储,FED)将推出更多刺激措施的预期,市场已勉力摆脱营收增长迟滞的影响.

自7月9日美国铝业(AA.N)揭开财报季序幕以来,标准普尔500指数上涨了4.7%,距四年半高点只有数点之遥.在第一季财报季时,标普500指数在类似期间内下滑了约4%.

此外据瑞士信贷的研究,若以企业公布财报後的三日股价相较同类股表现来看,这个财报季的排名要比1993年以来91%的季度都要好.

"这有点儿出乎意料,"Patel表示.(完)

--编译 白云/张若琪;审校 王兴亚

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