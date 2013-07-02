综述：美国工厂订单及汽车销售数据向好 显示经济活动增强

焦点：日本央行料维持购债承诺 尽管购买步伐放慢--消息人士
路透东京3月31日 - 熟悉日本央行想法的消息人士表示，尽管购债步伐有放慢迹象，但央行近期并没有打算取消每年以一定规模购买政府公债的松散承诺。
* 5月工厂订单增长2.1%
* 6月汽车销售料为2007年末以来最佳月度表现
* 住宅价格创逾七年最大同比增幅
路透华盛顿7月2日 - 美国6月新车销售料创逾五年半以来最佳月度表现，5月工厂新订单连续第二个月增长，说明经济活动有所增强。
周二公布的另一数据显示，5月住宅价格创逾七年以来最大同比增幅，进一步显示经济状况好转。
随着全球需求降温以及财政政策收紧的影响稳定下来，美国经济在第二季初放缓后，看来获得一些动能。
“我们正处于经济复苏的过渡期，从出口和政府支出转向国内民间需求，这将会让复苏更为可长可久，”纽约德意志银行分析师Brett Ryan表示。“对于美国消费者已经安度薪资税假期结束的风暴，我们感到相当意外。”
通用汽车(GM.N)及福特汽车(F.N)公布的销售数字均优于预期，克莱斯勒集团的销售则是符合预期。丰田汽车(7203.T)的美国销售数字也很强劲。
汽车销售强劲主要是受到皮卡需求带动，而这主要与房市复苏力道增强有关。制造业者表示，美国使用中的大型皮卡中有逾半数的车龄超过11年，汰换潮带动了需求。
整体汽车业6月销售料成长约10%，而通用汽车表示，汽车销售年率将会创下2007年11月以来新高。
汽车销售占美国整体零售销售比重约16%。汽车销售大增意味着6月零售销售可望连续第二个月成长。
“消费者对于楼市表现也感到兴奋。今年剩余时间汽车业有望取得良好稳健的销售成绩，”日产汽车美国营销部负责人Fred Diaz表示。
**楼市效应**
目前楼市正重拾在美国经济中的主导地位，帮助缓和华府财政紧缩、欧元经济下滑以及中国经济减速的冲击。
数据分析机构CoreLogic报告显示，5月房价较4月上涨2.6%，较上年同期则涨12.2%，为2006年2月以来同比最大升幅。
扣除廉价急售房产(distressed sales)，房价按年增幅也高达11.6%。
楼市复苏除了提振家庭净资产并支撑消费者支出以外，还提升对建筑材料以及炉灶、冰箱等消费品需求，从而刺激制造业增长。
商务部公布的另一份报告称，5月工厂订单较上月增加2.1%，4月为增加1.3%。工厂订单中多数分项订单均上升。
近几个月来制造业放慢，因政府节支及尤其是包括中国和欧洲等地区在内的全球需求放缓。但迹象显示，动能减退的趋势已经结束，或至少已经开始减弱。
周一数据显示，6月全国制造业活动受新订单提振，重回显示成长的区域。
商务部也将耐用品新订单增幅上修0.1个百分点至3.7%。
更令人振奋的是，扣除飞机的非国防资本财订单涨幅从前值的1.1%上调至1.5%。该数据是衡量企业信心和支出计划的指标。
这些所谓的核心资本财出货增幅则从1.7%上调至1.9%。这个数据会被用于计算国内生产总值(GDP)报告中的设备和软件支出。
“我们认为第二季GDP增幅正接近我们预期的2.0%，”摩根大通分析师Daniel Silver说。
2013年第一季经济成长环比年率为1.8%。
“与2012年末和2013年初相比，核心资本财订单和出货近来明显已失去了部分动能，但近期订单及其它制造业数据上涨，暗示制造业活动有上升的潜力，”Silver说。
确实，5月制造业未交货订单上升0.8%。该数据是表现未来制造业活动的良好指标。扣除国防和飞机的未交货资本财订单增加1%。(完)
(编译 梁睿雪; 审校 徐文焰)
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