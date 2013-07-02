综述：美国工厂订单及汽车销售数据向好 显示经济活动增强

6月3日，美国马里兰州罗克维尔，展厅内的日产汽车的Leaf电动车和GT-R。 REUTERS/Gary Cameron

* 5月工厂订单增长2.1%

* 6月汽车销售料为2007年末以来最佳月度表现

* 住宅价格创逾七年最大同比增幅

路透华盛顿7月2日 - 美国6月新车销售料创逾五年半以来最佳月度表现，5月工厂新订单连续第二个月增长，说明经济活动有所增强。

周二公布的另一数据显示，5月住宅价格创逾七年以来最大同比增幅，进一步显示经济状况好转。

随着全球需求降温以及财政政策收紧的影响稳定下来，美国经济在第二季初放缓后，看来获得一些动能。

“我们正处于经济复苏的过渡期，从出口和政府支出转向国内民间需求，这将会让复苏更为可长可久，”纽约德意志银行分析师Brett Ryan表示。“对于美国消费者已经安度薪资税假期结束的风暴，我们感到相当意外。”

通用汽车(GM.N)及福特汽车(F.N)公布的销售数字均优于预期，克莱斯勒集团的销售则是符合预期。丰田汽车(7203.T)的美国销售数字也很强劲。

汽车销售强劲主要是受到皮卡需求带动，而这主要与房市复苏力道增强有关。制造业者表示，美国使用中的大型皮卡中有逾半数的车龄超过11年，汰换潮带动了需求。

整体汽车业6月销售料成长约10%，而通用汽车表示，汽车销售年率将会创下2007年11月以来新高。

汽车销售占美国整体零售销售比重约16%。汽车销售大增意味着6月零售销售可望连续第二个月成长。

“消费者对于楼市表现也感到兴奋。今年剩余时间汽车业有望取得良好稳健的销售成绩，”日产汽车美国营销部负责人Fred Diaz表示。

**楼市效应**

目前楼市正重拾在美国经济中的主导地位，帮助缓和华府财政紧缩、欧元经济下滑以及中国经济减速的冲击。

数据分析机构CoreLogic报告显示，5月房价较4月上涨2.6%，较上年同期则涨12.2%，为2006年2月以来同比最大升幅。

扣除廉价急售房产(distressed sales)，房价按年增幅也高达11.6%。

楼市复苏除了提振家庭净资产并支撑消费者支出以外，还提升对建筑材料以及炉灶、冰箱等消费品需求，从而刺激制造业增长。

商务部公布的另一份报告称，5月工厂订单较上月增加2.1%，4月为增加1.3%。工厂订单中多数分项订单均上升。

近几个月来制造业放慢，因政府节支及尤其是包括中国和欧洲等地区在内的全球需求放缓。但迹象显示，动能减退的趋势已经结束，或至少已经开始减弱。

周一数据显示，6月全国制造业活动受新订单提振，重回显示成长的区域。

商务部也将耐用品新订单增幅上修0.1个百分点至3.7%。

更令人振奋的是，扣除飞机的非国防资本财订单涨幅从前值的1.1%上调至1.5%。该数据是衡量企业信心和支出计划的指标。

这些所谓的核心资本财出货增幅则从1.7%上调至1.9%。这个数据会被用于计算国内生产总值(GDP)报告中的设备和软件支出。

“我们认为第二季GDP增幅正接近我们预期的2.0%，”摩根大通分析师Daniel Silver说。

2013年第一季经济成长环比年率为1.8%。

“与2012年末和2013年初相比，核心资本财订单和出货近来明显已失去了部分动能，但近期订单及其它制造业数据上涨，暗示制造业活动有上升的潜力，”Silver说。

确实，5月制造业未交货订单上升0.8%。该数据是表现未来制造业活动的良好指标。扣除国防和飞机的未交货资本财订单增加1%。(完)

(编译 梁睿雪; 审校 徐文焰)

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