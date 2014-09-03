近几周美国多数地区经济继续“适度”扩张－联储褐皮书

专访：韩国反对党顾问称重新协商对美自贸协定不会妨碍两国间贸易
路透首尔4月19日 - 韩国总统大选居于领先地位候选人的顾问周三表示，他预期与美国重新协商自由贸易协定将不会损及两国之间的贸易关系。
路透华盛顿9月3日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)周三发布的褐皮书指出，美国多数地区经济在最近几周继续“适度”扩张，汽车行业显示强劲成长，银行业状况改善。
美联储在褐皮书中指出，12个联储地区中，有六个地区称经济“适度”成长。
美联储称，从招聘趋势来看，多数地区就业市场状况基本保持不变，多数地区的就业岗位增长速度总体温和。
但美联储表示，几乎所有地区都报告难以找到某些领域的技术工人，包括资讯科技、卡车司机和建筑工人，部分岗位出现短缺。
“整体而言，物价压力基本保持不变，”褐皮书还指出。
自7月上次褐皮书发布后，美联储表示，多数地区报告汽车销售继续增长，费城和达拉斯地区汽车销售触及创纪录水平。
褐皮书称，多数联储地区的消费者支出以小幅至适度的步伐增长，自上次褐皮书发布以来变化不大。各个联储地区的制造业报告喜忧参半
，半数联储地区的住宅地产活动总体扩张或持稳。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
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