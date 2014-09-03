近几周美国多数地区经济继续“适度”扩张－联储褐皮书

美国财长努钦称特朗普“绝对没有”试图口头打压美元汇价（更新版）

周一晚些时候努钦曾接受金融时报采访，当时已经淡化了特朗普的表态。而在周三出刊更为详尽的访谈内容中，他直接排除了有关特朗普试图压低美元汇率的想法，称“绝对没有，绝对没有。”