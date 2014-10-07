美国明年中期料升息 增长与通胀率可望反弹--纽约联储总裁

路透纽约州特洛伊10月7日 - 美国纽约联邦储备银行总裁杜德利周二表示，有理由预期美联储将在2015年中期调升利率。他在演讲中还谨慎预测，美国经济增长与通胀率将会反弹。

杜德利指出，美元走强是导致增长与通胀不太可能大幅超过其预估的关键原因。

他预期美国经济在今年下半年和2015年的增长率均在3%左右，通胀率在明年底前将缓慢升至1.9%。这两项预估在美国联邦储备委员会(美联储/FED)官员中都属较为乐观。

“普遍的看法是，(利率)上调将在明年年中前后进行。我认为这是有道理的，”杜德利表示。

他说，到那时的政策收紧将是“非常好的消息”，即便会导致“金融市场受挫一两次”。

分析师预期，美联储将在临近明年年中时升息。美国上半年经济增长令人失望，通胀率仍低于联储目标，而失业率则稳步下降。

杜德利对货币政策拥有固定投票权，并且是联储温和派官员的核心人物；他就美国经济发表了平衡但整体上偏于乐观的看法。而且他在一个月内第二次指出，美元走强是决定货币政策的一个因素。

“美元升值和我稍早提到的海外经济体增强前景趋弱，均抑制了通胀压力，”他说。

虽然失业率已降至5.9%，但美国就业参与率也在稳步下滑。杜德利表示，他目前对就业参与率反弹的信心有所减弱，部分归因于婴儿潮一代退休等人口统计学因素；这与他之前的说法略有不同。

在升息的时机选择方面，杜德利呼应了美联储主席叶伦的看法，称：“成长增强、通胀率上升以及就业市场收紧速度加快，可能促使我们提早行动。但反过来，若经济增长令人失望，升息时间也可能推后。”(完)

(编译 徐文焰；审校 郑茵)

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