美联储官员呼吁增加公共支出 以加快经济增长

路透怀俄明州杰克森霍尔8月25日 - 在市场等待美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦就货币政策走向给出最新讯息之际，叶伦及其同僚早已为政客提供了一条线索：即美国经济需要增加公共支出，以加快增长。

过去几周，叶伦及美联储另外四位驻华盛顿官员中的三位已在各种演讲及国会听证会中，呼吁政府基础设施支出并采取其它措施，以应对经济增长疲弱、生产率改善乏力和商业投资迟滞的问题。

此前还有一位美联储官员也支持该观点。

美联储对财政政策没有直接影响力，联储官员历来也不会详细讨论财政政策。从叶伦到美联储理事鲍威尔的联储高官一致发声，向下任总统和国会强烈表明，他们在制定货币政策方面面临的局限、以及需要采取什么措施来改善经济前景。

美联储在怀俄明州杰克森霍尔的年度会议，将聚焦于如何改善央行的“工具箱”，但美联储高层决策者释出的一致讯息是，这些工具还不够。叶伦周五将在杰克森霍尔会议上发表讲话。

“货币政策没有足够的工具来解决像生产率增长放缓这样的长期问题，”美联储副主席费舍尔周日表示。他称，这需要政府增加基础设施和教育方面的投资。(完)