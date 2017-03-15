综述：随着美国经济展现活力 美联储料将升息

路透华盛顿3月15日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)周三料将进行三个月来第二度升息，一方面是受强劲的月度就业增长数据激励，一方面则是相信通胀终于朝向其目标迈进。

美联储在结束为期两天会议后升息的题材，已经反映在公债收益率(殖利率)以及整体金融市场，根据CME Group的FedWatch，市场预期升息的机率高达95%。

注意力正转向美联储是否会暗示今年将加速收紧货币政策；12月政策会议时，美联储预估今年将三度升息。

高盛在联储会议前写的分析指出，“鉴于通胀上升、经济增长强劲、信心强健、金融情况宽松，以及2018年可能推出财政刺激举措，美联储需要反向调控政策，因此对升息的预期有些急起直追。”

至于今年是否会有第四次升息，高盛认为决策官员将有激烈拉锯。

美联储周三若升息，联邦基金利率目标将来到0.75-1.00%的区间，虽仍偏低但接近美联储通常操作的区间。

美联储将于1800GMT时公布最新的政策声明稿及最新经济预测。美联储主席叶伦将半小时后举行记者会。

最近几个月美国经济展现活力，1月和2月就业岗位增幅均高于23万个。消费者信心亦上升，通胀走升。

全球经济前景改善，其中欧元区经济增速小幅上升，中国经济看起来也比一年前更加稳定，这亦令美联储决策者感到高兴。过去两年，美联储决策者一直担心全球经济疲弱可能限制美国经济增长并压抑通胀，导致没有充分理由升息。

美联储对经济前景愈发满意，并不意味着该央行将以更快速度收紧货币政策。

近来美国就业岗位稳步增长对失业率的影响甚微，表明随着就业岗位更加充足，可能有更多工人重返劳动力市场。

标普全球评级的美国首席分析师Beth Ann Bovino表示，这是美联储主席叶伦的关键目标，而且有可能令美联储维持之前政策声明中所承诺的“逐步”升息路径。

“如果即将出炉的经济数据显示经济升温速度快于我们的预期，美联储可能想要做得更多，”Bovino在最近的分析中指出，但“更多人进入劳动力大军可能阻止美联储”以比当前预期更快的速度升息。(完)