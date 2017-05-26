美联储官员称美国自2012年以来的通胀路径令人堪忧（更新版）

（新增细节和引语）

路透东京5月26日 - 美国圣路易斯联储总裁布拉德称，现在美国的物价水平，要远低于美联储若是实现2%通胀目标的情况下会有的水平，他表示这种趋势“堪忧”。

布拉德在为日本一场演讲准备的幻灯片中称，美国物价现在比1995-2012年形成的物价路径低4.6%，那段时期中美国每年的通胀率都接近美联储2%的目标。

“虽然这没有1990年代日本物价形势那样严峻，但也令人堪忧，”布拉德称。他今年没有对美国货币政策的投票权。

自大衰退以来，因通胀过低，美联储只升息了三次。但去年年底后，大多数美联储决策者预计未来升息步伐加快，称因就业市场改善。

布拉德还认为，美联储缩减资产负债表对长期债券收益率只会有最小程度的影响。他希望美联储从今年下半年开始缩表。

布拉德在讲话之后对记者说，就资产负债表可以缩减的抵押支持证券(MBS)和公债规模设限，这是好事。但他并不关心上限应该是多少。

他还说，美联储正在监测汽车次贷和学生贷款，但这些贷款并未接近危险水准。

美国4月失业率为4.4%，低于美联储官员认为的可持续水平。大多数联储官员预计今年升息三次，包括3月会议上那次升息。

但布拉德表示，即便失业进一步下滑，通胀也不大可能大幅上升。

他表示，鉴于通胀率仍低于2%，且自从美联储3月升息以来通胀预期及美债收益率均下滑，联储的升息计划也许“过于激进”。

外界预计美联储6月会议将升息，届时联储也将公布新的经济预估。

布拉德认为经济还处于低通胀、低增长的老路，他曾表示美联储应该仅再升息一次，然后暂停升息直到经济增速明显加快。

**市场沟通**

布拉德还向记者表示，日本央行若决定逐步缩减其日债购买规模，就必须谨慎地与市场沟通，制定一个退出策略是审慎之举。

“与市场沟通得当很重要，”布拉德说，“如若不然，市场的反应可能会过度，引发全球混乱。”

日本的通胀率距离央行2%的目标还很远，但分析师越来越担忧，因为该央行的资产负债表已增至相当于日本国内生产总值(GDP)的90%，该比例是欧洲央行的三倍，接近美联储的四倍。(完)