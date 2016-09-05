美国经济或许需要大幅上调利率--里奇蒙联储总裁拉克尔

路透里奇蒙9月2日 - 美国里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔周五表示，美国经济似乎足够强劲，证明有理由大幅升息。

拉克尔今年在利率决定委员会不具有投票权。他表示自己仍支持升息宜早不宜迟，并称美联储7月召开的上次会议本应是收紧政策的“好时机”。

拉克尔在里奇蒙向经济分析师发表演讲时指出，一系列经济分析表明美联储指标隔夜利率--联邦基金利率目前过低。

“联邦基金利率似乎应该较当前水平大幅上调，”他在演讲中称。

拉克尔发表演讲前，美国政府公布8月就业增长放缓，这实际上可能排除了本月稍晚升息的可能性。

虽然拉克尔在2018年前都没有政策投票权，但他确实参与了利率政策讨论。美联储决策者之间似乎产生明显分歧，一方支持尽早升息，而另一方则认为应该更加谨慎。

主张应当保持谨慎的人周五得到了数据支持，当天出炉的就业报告显示，美国8月非农就业岗位增加15.1万个，不及预期。

但拉克尔表示，尽管招聘步伐放缓，美国就业市场仍处于上升之路，升息可能性只会增强，除非就业增长“在未来几个月明显”放缓。

他表明，在升息问题上静待观望的风险有所加剧。

“根据数据的表现，我认为我们拖的时间越久，面临的风险就会大幅提升，”拉克尔在演讲后对记者表示。

美联储在去年12月实施近10年来的首次升息，而且自3月以来一直暗示今年可能升息两次。联储主席叶伦上周指出，她认为升息的理由已经增强；但许多投资者质疑联储今年内会否升息。

拉克尔表示，他担心经济热度提升可能推动通胀率超过联储2%的目标，从而损及美联储的信誉。他称，鉴于近几年通胀率一直低于目标，有关物价上涨的警告“可能不会被大众接受”。

但他在演讲中表示，美联储有可能将不得不快速提高利率，并引发衰退。

“小心校正政策组合以避免实体经济出现萎缩，这么做的难度很高，”拉克尔说。(完)