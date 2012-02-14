美国今年经济增长不会太强劲--旧金山联储总裁

日相安倍称央行除了实现通胀目标外 还须刺激增长
路透东京2月28日 - 日本首相安倍晋三周二称，日本央行激进的货币宽松举措不仅仅是为了实现其2%的通胀目标，也是为了刺激经济。
路透美国加州克莱尔蒙特2月13日电---美国旧金山联储总裁威廉姆斯周一表示,尽管近期就业市场数据转强,但今年美国经济增长步伐或依然较慢.
"我仍认为,今年的经济增长不会太过强劲,"威廉姆斯在克莱尔蒙特麦肯纳学院(Claremont McKenna College)的演讲後对记者表示.
他在晚间稍早时向一群教授和学生表示,失业率居高不下,通胀持续处於低位,或为美联储新一轮购债计划铺平道路.
他说,10年期美国公债收益率(殖利率)已低於2%,美联储通过购买资产刺激经济的空间已经有限.
威廉姆斯还表示,但日本的例子说明利率可以低至1%.(完)
--编译 丁琦/梁睿雪;审校 侯向明/程琳
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