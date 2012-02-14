美国今年经济增长不会太强劲--旧金山联储总裁

调查：交易商预测3月最后一次TLTRO操作结束后 欧央行不会再延续

路透2月27日 - 路透对所有19位欧元货币市场交易商的调查显示，交 易商们认为央行的长期低息贷款计划到下月结束时，欧洲央行(ECB)不会 宣布再进行新一轮计划，他们认为原因是需求疲弱。 定向长期再融资操作(TLTRO)是ECB去年3月推出的一个支持信贷复苏 的潜在工具，目的是推动欧元区银行向实体经济放贷。 最后一次TLTRO操作定于3月23日。 回答一个有关TLTRO追加提问的19位交易员都认为，欧洲央行不会在3 月会议上宣布新一轮低息贷款计划。 “市场没有任何期待，这些TLTRO操作的需求不太好，显然银行业者 对于额外的资金不感兴趣，”一家大型机构的交易商表示。(完) (编译 李春喜 审校 李爽)