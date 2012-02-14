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国际财经 | 2012年 2月 14日 星期二 13:43 BJT

美国今年经济增长不会太强劲--旧金山联储总裁

路透美国加州克莱尔蒙特2月13日电---美国旧金山联储总裁威廉姆斯周一表示,尽管近期就业市场数据转强,但今年美国经济增长步伐或依然较慢.

"我仍认为,今年的经济增长不会太过强劲,"威廉姆斯在克莱尔蒙特麦肯纳学院(Claremont McKenna College)的演讲後对记者表示.

他在晚间稍早时向一群教授和学生表示,失业率居高不下,通胀持续处於低位,或为美联储新一轮购债计划铺平道路.

他说,10年期美国公债收益率(殖利率)已低於2%,美联储通过购买资产刺激经济的空间已经有限.

威廉姆斯还表示,但日本的例子说明利率可以低至1%.(完)

--编译 丁琦/梁睿雪;审校 侯向明/程琳

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