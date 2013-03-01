美国经济去年第四季仅微弱增长 但前景更加光明

* 美国第四季GDP环比年率上修至增长0.1%

* 消费者支出环比年率为增长2.1%

* 最新一周初请失业金人数降至34.4万人

路透华盛顿2月28日 - 美国第四季经济仅微弱增长，因军队削减支出且企业补充库存的意愿下降。但经济增长貌似已经开始加快。

商务部周四表示，2012年第四季经济增长环比年率修正为增长0.1%，初值则为小幅下降。

这个经济增长率是2011年第一季以来最慢，也逊于分析师此前预期的增长0.5%。

不过，虽然消费者支出数据并不亮眼，但相对强健，而且分析师发现去年底限制经济增长的因素在第一季已经出现逆转迹象。一个月前，政府公布第四季经济增长环比年率初值为下降0.1%。

“这份报告的细节对于今年初的形势是一个好兆头，”UniCredit分析师Harm Bandholz说。

确实，周四公布的其它报告显示，最新一周初请失业金人数下降，中西部地区制造业活动大幅增加，都进一步暗示今年年初经济有所改善。

国内生产总值(GDP)报告显示，第四季消费者支出增长2.1%，暗示在进入第一季，即开始大幅收紧财政政策之时，经济仍拥有温和的潜在动能。

库存令第四季GDP增幅下降了1.6个百分点。与此同时，国防支出大降22%，也给经济增长造成了1.3个百分点的拖累。不过许多经济学家预期这两个分项会给第一季经济增长带来贡献。

去年年末的库存造成的拖累实际上要大于最初估算，暗示第一季的反弹力度可能甚至更强。

零售销售和楼市数据皆表示出1月生效的增税措施并没有给家庭带来很大冲击，分析师大多认为虽然周五将启动一轮联邦支出削减行动，但今年稍晚经济增速仍将加快。

**GDP数据中的亮点**

GDP数据中存在一些亮点。

进口下降4.5%，降幅高于第三季，对整体增长率有所贡献。从国外购买货物令经济中的资金流失，拖累经济增长。

同期出口降幅并没有政府初估的那么大。出口受到了欧洲衰退、中国经济降温和风暴引发港口停运的影响。

国内产品最终销售修正后的增长率为1.7%，符合预期，前值为增长1.1%。

企业支出被上修，对增长率的贡献为1个百分点。

房屋投资增长年率小幅上修至17.5%。住宅建筑是经济的亮点之一，得益于美国联邦储备委员会(FED)超宽松货币政策立场推动抵押贷款利率处在纪录低位。

*初请失业金人数下降*

另一份报告显示，上周初请失业金人数降幅超过预期，暗示劳工市场也有一些复苏动力。

劳工部表示，初请失业金人数经季节调整后减少2.2万，至34.4万人。

路透访问的分析师预期为减少至36万人。

虽然初请失业金人数接近2007－2009年衰退初期水平，但企业招聘活动仍然相当乏力。过去六个月来，平均每月新增就业岗位17.7万个。

高失业令美国联邦储备委员会(美联储,FED)去年推出无限量购债计划。美联储还表示将持续购债，直到劳工市场前景大幅改善。

美国供应管理协会(ISM)则在另一份报告中表示，2月美国中西部制造业活动升至近一年来最高水平，因新订单增加。(完)

(编译 梁睿雪/张荻; 审校 张涛/郑茵/程琳)

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