美国经济以“温和至适度”步伐成长 支持撤回刺激举措--褐皮书

路透华盛顿9月4日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)周三发布的褐皮书表示，美国多数地区的经济在7月初至8月底间以“温和至适度的”步伐成长。报告显示的经济力道较为强劲，刚好足以巩固美联储将开始缩减经济刺激规模的前景。

由于看起来多数联储官员倾向于撤走资产购买计划，投资者目前预计，美联储将在本月稍后举行的政策会议上开始缩减购债规模。

近期公布的经济数据喜忧参半，但并未疲弱到导致市场担忧近期的缓慢复苏受挫。虽然近期复苏迟滞，但失业率仍在逐步回落。

褐皮书直指，住宅市场活动增强，证实了楼市今年的反弹趋势。

褐皮书称，“来自数个联储地区的报告显示，房价和抵押贷款利率不断攀升可能刺激了近期的市场活动增加，很多‘持观望态度的’人受此推动，纷纷入市购房。”

12个联储地区中多数消费支出呈现增长，一些人指出返校季销售是促进零售的主要因素。美联储对经济的总体描述与前一份报告相比没有太大不同。

报告称，就业方面，多数职业和行业的雇佣活动“持稳或温和增长”。贷款活动情况不一，放贷标准没有变化，但信贷质量改善。

美国经济第二季成长环比年率为2.5%。但由于海外经济体成长放慢，有人担心下半年强劲增长的预测能否实现。

经济学家正在等待周五的8月就业报告，预计新增就业岗位18万个--说不上辉煌，但可能足以符合美联储有关“实质性改善”的标准。

路透调查认为，失业率料仍保持在7.4%的较高水准。

为应对几十年来最严重的经济衰退，美联储不仅将官方利率调降至实际为零的水平，还推出了大规模的抵押贷款和公债购买计划，帮助刺激放贷和经济增长。总体购债规模最终可能超过3万亿美元。

这些政策实际效果如何，即便在美联储官员之间，看法也有很大分歧。

旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)周三表示，他更愿意采用前瞻性指引来说明未来利率的方向，以此作为主要政策工具，代替资产购买措施。

他认为，“如果经济即将放缓或通胀可能跌至我们所希望的水平以下，”美联储进一步放宽政策的“第一”工具应该是利率指引。(完)

(编译 郑茵 审校 张涛)

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