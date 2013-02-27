《热点透视》更强劲的经济增长是伯南克等不到的戈多

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Daniel Indiviglio;编译 石冠兰
路透华盛顿2月26日 - 更强劲的经济增长可能是美国联邦储备委员会(美联储,FED)主席伯南克等不来的戈多(Godot,果陀).尽管他表示非常期待削减赤字,但在美国经济复苏势头羸弱之际,他并不希望国会减赤行动力度太大.麻烦的是,并无迹象表明经济增长积聚了很多能量.先等待经济有力复苏再做大规模减支,越来越像是徒劳无功的守候.
伯南克周二在国会进行的半年度证词陈述通常限于货币政策.但美联储的重磅刺激举措与国会相对收紧的财政政策立场相左.因此伯南克利用这次机会向议员们提议,尽管需要减赤,但应放在后期阶段,因为经济增长仍然疲弱,不该再添财政方面的阻力.
他的建议颇有一些紧迫性.本周五,如果拿不出替代方案,华府将不得不实施1,000亿美元的预算削减计划.几乎所有议员都不认为这是个特别好的选择,但达成其它协议的可能性仍然很低.
不过,伯南克早在经济状况更糟的2010年就开始不断发出这种呼吁.三年之后,在美国经济平均增长2%,失业率低于8%且继续下降的情况下,他推迟减赤的呼吁听起来愈发空洞.
美联储预计今年经济增长率在2-3%之间,预计2014和2015年情况要更好一点.但美联储的长期经济增长预估也不过是年增长2.5%.美国经济实际上已经走在这条路上,因此,不清楚为什么伯南克认为情况会好得多.如果未来两年经济增长略好于这个趋势,那么将是吸收预算削减影响的最好时机,今年计划中的预算削减举措可能导致GDP增幅损失半个百分点.
永远没有实施撙节举措的好时候:无论何时它都会带来痛苦.由于医疗通胀、人口结构和债务成本意味着未来数十年将面临更严峻的预算抉择,山姆大叔现在开始收紧腰带,看起来时机不坏,也许与其它时候相比还更好些.(完)
(译文审校 程琳)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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