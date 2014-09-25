综述：美国企业支出计划与初请失业金数据支持经济增长前景

美国丹佛市一场招聘会上求职者在与企业招聘人员交谈，摄于2014年9月16日。 REUTERS/Rick Wilking

路透华盛顿9月25日 - 美国企业8月资本财新订单反弹，说明经济基础仍较强健。

周四出炉的其他数据显示，上周初请失业金人数仅小幅增加，也提升了经济前景。

“数据有助于说明美国经济在下半年将继续以稳健步伐扩张，”富国证券资深分析师Sam Bullard表示。

美国商务部称，8月扣除飞机的非国防资本财订单，即所谓的核心资本财订单增加0.6%，7月修正为下滑0.2%。该项指标衡量企业的支出计划，因而受到密切关注。

上月核心资本财订单增幅符合预期。

从烤箱到飞机在内的耐久财订单较前月降幅达到创纪录的18.2%，那是因为7月订单在飞机订单激增的推动下，导致基数较高。

7月耐久财订单大涨22.5%，为1992年政府开始追踪此项数据以来的最大涨幅，因民用飞机订单飙升315.6%。8月运输领域的订单下降42%，因飞机订单下降74.3%。

波音(BA.N)在其网站公布，上月收到107个订单，相当于7月巨大增幅的三分之一。汽车业订单下降6.4%，7月为增长10.0%。

但新订单的潜在趋势是向上的，未来几个月有可能进一步上升。

本月稍早公布的一份制造业调查显示，8月一项衡量新订单的指标跳升至近10年半高位，企业资本支出欲望增强。

美国耐久财图表，请点选 link.reuters.com/baf65v

美国初请失业金图表，请点选 link.reuters.com/dah52w

美国建筑许可图表，请点选 link.reuters.com/gud94v

**就业市场坚稳**

在另一份报告中，劳工部表示，美国9月20日当周初请失业金人数增加1.2万人，经季节调整后达到29.3万人。

这低于分析师预估的增至30.0万人，使得四周均值减少1,250人至29.85万人。请领失业金人数接近衰退前的水准，显示劳动市场正在走坚，尽管8月就业成长降温。

“该数据持续表明8月就业岗位成长放缓是暂时脱轨，有可能会向上修正，或者未来几个月出现些许补升，”RDQ Economics驻纽约首席分析师John Ryding表示。

第三份由资讯服务公司Markit所公布的报告显示，9月服务业扩张速度放缓，就业成长加速且未交货订单的累积速度为2009年10月以来最快。

美国金融市场表现有好有坏，公债价格上扬，美股下滑，美元指数上涨。

在全球经济放缓之际美国逆势成长，受到强劲的消费者支出以及企业设备及资本项目投资意愿增强的支撑。

上月，核心资本财出货小幅成长0.1%。但7月的出货增幅从1.5%上修至1.9%。核心资本财出货被用来计算政府国内生产总值(GDP)数据中的设备支出。

“第三季将肯定是大约一年时间内资本支出最强劲的季度之一，”FTN Financial首席分析师Chris Low说。

因此，预估机构Macroeconomic Advisers将其对美国第三季GDP环比年率增幅的预估上调0.2个百分点至3.6%。法国巴黎银行也认为该行预估的3.0%增幅或被上修0.2个百分点。

8月核心资本财未完成订单增加1.2%，7月为增加1.0%。未交货订单积压将使美国制造业继续忙碌一段时间。

“最近几个月制造业稳步扩张的步伐不会很快消失，”Miller Tabak首席分析师Anthony Karydakis说。(完)

(编译 徐文焰/李爽/戴素萍/李婷仪 审校 王兴亚)

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