促经济持续增长 美国面临诸多抉择

2012年3月15日，美国财政部长盖特纳在纽约经济俱乐部上讲话。 REUTERS/Adam Hunger

* 美国面临如何保持经济增长持续的抉择

* 担忧油价,需要关注伊朗

* 欧洲的行动降低了全球风险

路透纽约3月15日电---美国财政部长盖特纳周四表示,美国经济正恢复成长,但仍面临诸多严峻挑战,需要采取措施创造就业并促进成长.

盖特纳在纽约经济俱乐部(The Economic Club of New York)上指出,油价上涨是经济的拦路虎,因为消费者被迫增加汽油方面的花销.

其说道,当前经济比起2007-2009年金融危机之前更有生产效率,但提醒称信心依然脆弱.

他说,"决策者继续致力於在短期内提高经济增速,而不提前转向财政紧缩是非常重要的,这就是原因."

"我们不能切断经济成长之路,现在实行严厉的财政撙节举措将非常具有破坏性,"他补充道.

盖特纳列举了包括能源价格上涨等一系列因素,指出美国人当前面对"一个危险和充满不确定性的世界."

"这个问题没有轻松快速解决之道,但这加强了推进开发各种形式能源来源的必要性."

路透周四稍早报导称,英国已准备好可能会在数月内配合美国释放战略石油储备.

盖特纳指出,到2012年底,美国在减税措施结束的同时还将全面大规模削减支出,二者规模加起来相当於该国国内生产总值(GDP)的5%左右.

他暗示,美国经济遭受如此大冲击的前景,可能会使议员们有强烈动机就税收和支出达成一些妥协.

盖特纳表示,奥巴马政府欲推出一揽子措施,包括对美国富裕阶层增税,但此举遭共和党人反对.

"如果你不通过税收改革来增加收入,那麽在未来10年内,就不得不从国防、社保、医保、教育或低收入项目中进一步节省出占GDP的1%,或大约1.5万亿(兆)美元的钱来,"他说.

在稍候的提问环节,盖特纳表示,美国在提振经济并降低赤字方面的最佳路线方面,正面临"严峻的选择".

他暗示,除了增加部分税收并减少支出,没有其它选择.如果逐步减少某些福利项目的支出,那麽减支规模是"可控的".

"民众不会愿意减少福利,除非减少福利会令税负从当前难以承受的水平下降,"他说.

"这些措施要一起实施.没有它法.而且必须实施.与其拖得太久让人没机会调整,不如筹划好後早些实施,"盖特纳表示.

他指出,研究显示,金融危机後的复苏倾向於"更富试探性且不均匀",并表示要完全从上次危机的伤害中恢复,可能需要数年时间.

对於这些疑问,盖特纳回应道,欧洲央行实施的保持市场流动性举措,及意大利和西班牙新政府采取的行动,已"明显稳定过去18个月十分严重的金融紧张局势",并降低全球经济的下行风险.

"要想延续此趋势,我们需要密切关注伊朗局势及石油和天然气价格,此外我们还要确保欧洲继续取得进展,"他补充道.

盖特纳表示,如果欧洲建造起更加稳固的金融防火墙,那麽国际货币基金组织(IMF)筹集更多资源并在援助欧洲方面发挥更大作用将是合适的."倘若欧洲继续朝此方向努力,我认为IMF将试图增强援助,"他称.

盖特纳还称,美国必须做好准备,应对墨西哥、中国和巴西等新兴市场国家的竞争力增强,并给美国就业带来压力的前景.

方法之一便是改革企业税制.盖特纳称此税制"有大量复杂而不公平的津贴……(各行业的)法定税率都很高."他建议进行改革,以鼓励美国企业把生产留在国内.

盖特纳此前曾暗示,他将在奥巴马政府内继续任职,直到今年大选结束,但即使奥巴马赢得连任,他也不会再次担任财长.

他表示,该国不能放松减赤努力,并称美国人应警惕有关他们可以负担起减税的承诺.(完)

--编译 田建华/梁睿雪/许娜;审校 程琳

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