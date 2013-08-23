美国经济可以禁受住刺激计划缩减考验--官员

路透佛罗里达州奥兰多8月22日 - 美国达拉斯联储总裁费希尔周四表示，即便美国制造业及其他企业的经营状况受到了宽松货币政策的提振，但美国经济依然可以禁受住美国联邦储备委员会(美联储/FED)缩减资产购买刺激计划所带来的冲击。

费希尔表示，“依我看来，我认为经济已足够强劲，可以开始放慢第三轮量化宽松(QE3)的步伐了。”他是美联储19名政策制定者中的一员。

6月美联储主席伯南克表示，联储可能将在今年晚些时候开始缩减刺激计划。此番言论发表后，投资者就在猜想美联储将于何时开始放慢QE3的步伐。大多数市场观察人士预计，美联储将于9月采取行动，周四发表的一份对交易员的调查进一步印证了这一观点。

虽然美国经济仍保持着温和增长之势，而且上月失业率仍处于7.4%的高位，但较上年同期的8.2%已有所下降，而且过去几个月的经济数据也令人鼓舞。美联储2012年9月推出最新一轮债券购买计划，旨在刺激投资、聘雇及经济增长

“重要的是(QE3)累积效应以及明白继续执行该政策的代价，”费希尔在一制造业会议场边对记者表示。

“即使我们真的着手收缩政策，无论从何时开始，我们仍将会继续购买债券。”他补充道。“这只是一个较之原先的购债量减少的问题。”

考虑到许多人预计美联储将在9月17-18日的政策会议上作出变动，投资者现在关注具体的缩减程度。

美联储7月政策会议前参与调查的初级交易商表示，预计9月缩减购债规模为150亿美元。根据纽约联储的调查结果的中数，交易商预期将减少购买公债100亿美元，抵押贷款债券减少购买50亿美元。

费希尔在奥兰多会议上表示，尽管制造商从美联储政策中获益，但是该行业若要取得更加强劲的复苏，华盛顿方面需要减少财政和监管约束。

“美国企业...运用美联储超宽松货币政策带来的低廉、充足的资金供给而受益，从而建立起了强健的资产负债表。”费希尔在与记者会之前的演说中称。

费希尔指出，“虽然美联储所推动的政策存在许多风险...但所有美国制造商都收到了你们的央行送上的大礼。”

美联储从2008年开始，一直将利率保持在近零水准；其资产负债表扩大了逾三倍，达到约3.6万亿美元。美联储以这种前所未有的方式提振经济。不过，美国经济复苏一直不稳定，今年成长率也仍低于2%，部分原因是紧缩的财政政策。

尽管美国制造业在2007-2009年的衰退中受到冲击，不过在近些年已经反弹。最新的月度数据显示，7月工厂活动跳升至两年高位。

费希尔表示，对于制造业及其他行业而言，经济无法复原至绝佳状态的剩余障碍一直是财政及监管政策，这些政策看来无法提供那些能够提供就业的制造商及企业有关税赋、支出及监管方面的诱因，使业者无法充分利用美联储提供的充裕低成本资金。(完)

(编译 洪曦; 审校 张明钧)

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