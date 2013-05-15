美国经济二季度将受财政紧缩冲击 下半年料回温

股市下滑 美国公债和日圆因地缘政治局势紧张走高
路透新加坡4月11日 - 亚股周二在震荡交投中走低，因中东和朝鲜半岛的政治局势紧张，另有即将举行的法国大选的不确定性，促使紧张不安的投资者寻求避险，买入日圆和美国公债等较安全的资产。
* 美国2013年经济料增长2%
* 财政政策紧缩，将在第二季损及增长
* 美联储第三轮量化宽松料至少维持到2014年
记者 Leah Schnurr 编译 王冠中
路透纽约5月14日 - 路透调查显示，财政政策紧缩将在本季侵蚀美国经济增长，下半年增长才会回温，这会促使美国联邦储备委员会(美联储/FED)持续买债到至少2014年。
但外界普遍预期美联储会先缩减购买资产规模，最后才完全结束该计划，因联储希望在不干扰复苏的情况下撤回大规模货币支撑举措。
美国经济在第二季受到政府850亿美元减支举措的冲击料最大，再加上薪资税优惠在今年初结束，使许多美国民众的税赋增加。
路透就超过80位分析师所做的调查预估显示，美国第二季经济环比年率料为增长1.5%，低于第一季初估的增长2.5%。
美国经济今年下半年料回温，全年平均料增长2%。
尽管政府减支措施目前为止尚未造成大量裁员，但分析师表示，该措施会抑制企业招聘，因企业仍持审慎态度。
“当然我们认为这会拖累潜在增长速度，”富国银行(Wells Fargo)资深分析师Sam Bullard称。“其影响将会升高，雇员情况可能因此受到冲击。”
39名回答额外问题的分析师中，仅有15人认为最新的就业数据显示劳动市场已好转。
最近的数据显示，2月和3月就业情况较先前估计强劲许多，而失业率也在4月降至7.5%，为逾四年最低。
第二季平均每月就业岗位增幅料为16.2万个，高于4月预估的14.8万。
“劳动市场动能看来相当好，”High Frequency Economics首席美国分析师Jim O'Sullivan称。“从过去一年半来的趋势来看，要让失业率下滑已绰绰有余。”
在43名回覆者中，有40人预期美联储将在2014年结束当前的量化宽松，其中31人预期时间点在明年上半年。
分析师几乎一致预期美联储在结束买债措施前会先缩减购买规模。仅有一人持不同看法。
在43名回覆者中，有32人表示，失业率将在2015年某时点触及美联储的目标水准6.5%。(完)
(译文审校 许娜/王兴亚)
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路透新加坡4月11日 - 亚股周二在震荡交投中走低，因中东和朝鲜半岛的政治局势紧张，另有即将举行的法国大选的不确定性，促使紧张不安的投资者寻求避险，买入日圆和美国公债等较安全的资产。
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