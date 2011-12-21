美国11月房屋开工跳升9.3% 暗示经济加速复苏

* 11月房屋开工跃升9.3%,建筑许可增长5.7%

* 两者均为一年半最高,暗示经济复苏

* 租房需求带动增长,独栋房屋开工亦增加

路透华盛顿12月20日电---美国11月房屋开工和建筑许可跃升至一年半高位,因房屋租赁需求上升,暗示楼市进入暂时复苏.

周二公布的数据为经济复苏加速的最新证据,该数据显示独栋房屋开工亦增加.不过经济复苏仍然面临来自国内外的风险.

"投资者应相信,如果欧洲不会崩溃,而且(美国)国会想出延长薪资税减税的方法,那麽经济能够继续获得动能,"Naroff Economic Advisors的首席经济分析师Joel Naroff称.

商务部公布,11月房屋开工增长9.3%,经季节调整年率为68.5万户,为2010年4月以来最高.分析师此前预期房屋开工年率为63.5万户.

美国11月建筑许可增长5.7%,年率为68.1万户,为2010年3月以来最高,且同样超出预期.

美国股市大幅攀升,受助于楼市数据以及西班牙借款成本下降,主要股指尾盘涨幅超过2.5%.

美国公债价格下跌,因投资者风险偏好升温;美元全线走软.

美国经济正在展现出韧性,即使全球其他许多地区成长放缓,债务危机恶化料促使欧元区陷入衰退.

除欧元区债务危机外,美国经济同样面临来自紧缩财政政策的威胁,国会议员就是否延长月底到期的工资税削减计划争论不休.

欲浏览美国房屋开工和建筑许可相关图表,请点选:(link.reuters.com/jes65s)

**房市复苏初现端倪**

房价下跌和贷款标准收紧使得美国民众购房兴趣减弱,提升租房需求,并促进多户住宅的建设.

第三季出租房空置率从2009年峰值11.1%下降至9.8%.房屋自有率第三季微幅上升,摆脱13年低点.

房地产市场对经济的拖累已经减弱.11月房屋开工增加提升了该部门明年将助力美国国内生产总值(GDP)成长的乐观情绪.

不过,住宅建设仅占国内生产总值(GDP)的约2.5%,因此任何提振作用都可能是微弱的.但分析师预计,房屋开工增加10万户可能提供大约2.5万个新的工作岗位.

"仍将需要两至三年时间来消化过剩库存,房价将继续承压,直至2012年上半年,"道明证券(TD Securities)首席美国分析师Eric Green说.

"然而,住宅建设活动现在呈现上行势头,并将在2012年为GDP增长作出一定贡献,"他说,"虽然这不会拉动经济复苏,但当增长率约为2%时,一点点贡献也大有帮助."

美国11月多户住宅开工大幅增加25.3%,年率为23.8万户;独栋住宅开工增长2.3%,年率为44.7万户.(完)

--编译 王丽鑫/王兴亚;审校 杜明霞/张荻

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