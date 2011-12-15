美国贫困人口增加 面临饥饿和无家可归--调查

消息人士称中国邀请英国首相特雷莎·梅出席一带一路高峰论坛
路透北京/伦敦2月8日 - 外交消息人士告诉路透，中国已邀请英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)出席5月在北京举行的“一带一路”国际合作高峰论坛。英国方面表示，特雷莎·梅今年将出访中国。
路透华盛顿12月15日电（记者 Lucia Mutikani）---周四发布的最新研究显示，美国各大城市贫困人口增加，越来越多的家庭食不果腹。
美国市长会议"2011年饥饿和无家可归"调查发现，2010年9月到2011年8月期间，29个参与调查的城市中，有25个城市申请紧急食品救援的人数增加。
申请紧急食品援助的人中，一半的人有家庭，26%的人有工作。老年人占19%，无家可归者占11%。
这项最新调查凸显了2007-2009年经济衰退造成的破坏性之深。
当前，约2,440万美国人失业或打零工，就业人口比2007年12月衰退之初仍减少了630万人。
美国政府数据显示，2010年美国贫困人口达到创纪录的4,910万。同期，依赖政府食品补贴的家庭增长了16%至1,360万。
市长调查认为，失业率、贫穷、低薪、住房成本高是食品援助需求增长的主要原因。
在调查范围内的城市无一预计未来一年里食品援助需求会下降。很多城市预计提供食品援助的资源将减少，称政府将削减相关资金，公众食品捐助也将下降。
调查还发现，29个城市中无家可归者平均增加了6%。（完）
编译：黎黎 发稿：王凤昌
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